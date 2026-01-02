Natalia Sette 02 ENE 2026 - 15:06h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' empieza el año compartiendo con sus seguidores que está "enamorada" de nuevo

Gabriella Hahlingag empieza el 2026 por todo lo alto anunciando que está de nuevo ilusionada. Después de su tormentosa ruptura con Manuel González, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha sorprendido a todos sus seguidores con un comunicado en sus ‘stories’ de Instagram donde admite estar de nuevo “enamorada”.

La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ comenzó su relación con Manuel al salir de ‘La isla de las tentaciones 8’. Ambos fueron allí tentadores y una vez llegaron a España se conocieron mejor y decidieron darse una oportunidad. Aunque la cosa parecía ir bien, anunciaron su ruptura 6 meses más tarde y desde entonces solo ha habido reproches entre ellos .

Ahora, parece que la exnovia de Alex Girona ha pasado página y comienza el 2026 enamorada de alguien. “Babys estamos en 2026 y creo que ya tenéis que saber algo súper importante…”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram. Todos se han quedado bastante alucinados, pues nadie se esperaba ese anuncio de Gabriella. Tras la tortuosa ruptura con el exnovio de Lucía Sánchez, todos creían que la joven se mantendría soltera por mucho tiempo. Sin embargo, uno no elige cuando el amor toca a la puerta.

“Estoy enamorada”, ha dicho claramente la extentadora de Montoya. El mensaje que acompañaba a la bomba ha sido algo enigmático. “Todo lo que ha pasado hasta día de hoy ha sido despistar pero pronto os diré”, ha puesto. La influencer promete dar nueva información pronto. “Creo que os lo merecéis”, ha asegurado. Por lo que ha puesto, se puede intuir que este nuevo enamoramiento no viene de ahora, sino que lleva un tiempo ya ocultándolo.

Ha habido muchos rumores sobre quién podría ser y las alarmas han saltado cuando Nico Craiu, de 'La isla de las tentaciones', subió una foto con ella a sus redes sociales.

En los comentarios se puede ver cómo gente piensa que puede ser él el chico misterioso, aunque la influencer no ha confirmado nada. Hasta que lo haga, su comunidad quedará expectante. ¿Subirá una foto con él y lo presentará de forma oficial? ¿Será famoso o anónimo? Incógnitas que parece que Gabriella Hahlingag resolverá en los próximos días.