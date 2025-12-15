Rubén Torres responde al ‘unfollow’ de Adara Molinero

Natalia Sette 15 DIC 2025 - 19:16h.

El exconcursante de 'Supervivientes All Stars' ha reaccionado al gesto que tuvo Adara con él tras mandarle un mensaje de ánimos

Jonan Wiergo aclara si Adara Molinero ha dejado de seguir a Torres, Bosco y Manuel Cortés por su novio

Compartir







Rubén Torres ha respondido por fin al ‘unfollow’ de Adara Molinero. Estos últimos días todo el mundo se ha estado preguntando si el fin de la amistad de los exconcursantes de ‘Supervivientes All Stars’ había llegado. Después del inesperado gesto de la influencer , Rubén se pronuncia al respecto y explica qué ha podido pasar entre los dos.

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ compartía hace unos días un emotivo mensaje explicando que se aleja definitivamente de los realities . Con intención de apoyarla en un momento tan delicado para ella, muchos de los compañeros con los que ha coincidido en televisión le escribieron un mensaje. Entre ellos, Torres, que le transmitió su alegría y placer al haber compartido con ella ‘Supervivientes All Stars’.

Lo que el extentador de ‘La isla de las tentaciones’ no se esperaba es que Adara lo dejara de seguir instantes después de que le pusiera el bonito mensaje. Ante su propia sorpresa y la de todos ses seguidores, el bombero ha decidido pronunciarse y aclarar cómo se siente tras este inesperado ‘unfollow’. “Cuando acabó el reality tuvo unas bonitas palabras hacia mí y yo hacia ella”, comienza explicando.

Aunque admite que no tenía una relación muy estrecha con ella, la consideraba su amiga. “Desde que se acabó el reality no he hablado con ella pero pensaba que la tenía como amiga”, cuenta disgustado. De hecho, Rubén asegura que a pesar del gesto que ha tenido con él, la sigue considerando importante en su vida. Sin embargo, no entiende la actitud de la exnovia de Rodri Fuertes.

PUEDE INTERESARTE Pol Badía no se calla y responde el ataque de Adara Molinero tras llamarle "bufón"

“Me ha bloqueado a mí y a mi pareja Laura”, desvela incrédulo. El bombero insiste en que no ha ocurrido ningún desencuentro entre ellos. “No ha pasado nada”, recalca. Intentando buscar un motivo, al exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ solo se le ocurre uno: la nueva pareja de Adara. “Espero que no sea nada relacionado con su pareja que estaba muy contenta con él”, comenta con sinceridad.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Rubén Torres le lanza un mensaje sincero a Adara Molinero

Rubén aprovecha el vídeo que ha subido a sus stories para mandarle un mensaje a su excompañera. “Si le ha pasado algo conmigo que me lo diga”, lanza el influencer. Sorprendido por cómo se ha dado todo, Rubén no se rinde con Adara y le insiste en hablar en privado si ha habido algo que le ha sentado mal por su parte. “Solo espero que no sea nada personal”, asegura preocupado. Ahora solo queda esperar que la influencer desvele el verdadero motivo por el que le ha dejado de seguir y saque a todos de dudas.