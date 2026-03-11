Logo de telecincotelecinco
Laura Cuevas podría ser condenada a dos años y medio de prisión por una deuda con un exadmirador suyo: "Estoy en un punto muy delicado"

Laura Cuevas podría ir a la cárcel: su conflicto con un exadmirador suyo. telecinco.es
Laura Cuevas podría ir a la cárcel. Así lo ha compartido la hija del mayoral de Cantora y exconcursane de 'Supervivientes' en 'El tiempo justo', donde ha hablado sobre sus problemas legales con un exadmirador suyo.

