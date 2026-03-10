Pedro Jiménez 10 MAR 2026 - 19:19h.

Tras la reconciliación con Kiko Rivera... ¿ha llamado Isabel Pantoja también a su hija?

Las primeras imágenes de Isabel Pantoja tras reconciliarse con su hijo Kiko Rivera: "Nunca le hemos visto así con ninguno de sus nietos"

Compartir







Hay una pregunta que se hace todo el mundo tras el pasado acercamiento de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: ¿ha llamado la tonadillera a su otra hija, Isa Pantoja? Pues bien, tras la respuesta de Asraf Beno ante la posible llamada de Isabel Pantoja a Isa -y su irónica respuesta- ha sido Alexia Rivas quien ha desvelado todos los detalles tras haber hablado con la cantante española, Isabel Pantoja, en exclusiva.

Alexia Rivas, tras hablar con Isa Pantoja el pasado viernes -al salir de 'El tiempo justo'- ha desvelado en el programa de Telecinco todo, con pelos y señales: Isa Pi le pidió en dicha llamada a Alexia Rivas que le contase bien todo lo que había ocurrido y, después de que la colaboradora le explicase el tema de la reconciliación entre la tonadillera y Kiko Rivera, Alexia Rivas asegura que "Isa no quiere saber nada".

"No quiere saber nada"

"No me contesta a ese mensaje y, como tenemos círculo en común, pregunto cómo está Isa. No quiere saber nada, os lo garantizo", ha apuntado Alexia Rivas en 'El tiempo justo'. Una Alexia Rivas que recuerda la información de Antonio Rossi asegurando que Isabel Pantoja "quiere que sus hijos la llamen a ella" y matiza: "Pretende que Isa Pantoja la llame a ella".

Además, señala lo siguiente: "Por lo que conozco a Isa y por lo que sé, no creo que Isa Pantoja, después de los desplantes de su madre, levante el teléfono y llame a su madre", ha concluido. Las reacciones se han sucedido en el plató de 'El tiempo justo' tras la información tan relevante y que dará mucho que hablar en los próximos días de la colaboradora y periodista de 'El tiempo justo, Alexia Rivas.