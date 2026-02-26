Marta Riumbau se sincera sobre el problema que está sufriendo: “Mi cuerpo me dice…”

Natalia Sette 26 FEB 2026 - 19:16h.

Marta Riumbau se desahoga tras el bache de salud de su hija

Marta Riumbau continúa compartiendo con total naturalidad su día a día como madre de Julieta . Acostumbrada a hablar sin filtros sobre la maternidad, la creadora de contenido ha querido sincerarse esta vez sobre un problema que lleva tiempo sufriendo y que está afectando directamente a su descanso.

“Hoy me he vuelto a despertar a las 3:15 de la mañana y no me he vuelto a dormir”, ha comenzado diciendo en sus stories mientras se hace el ‘skin care’. Lejos de preocupar a sus seguidores, la expareja de Diego Matamoros asegura que no se trata de nada emocional. “No me pasa nada, no sobrepienso, simplemente es que ya no tengo sueño”, ha explicado con honestidad.

La influencer reconoce que ha intentado remediar esta falta de sueño poniendo en práctica varios consejos que le han dado sus allegados pero nada le sirve. “Intento hacer todos los trucos para quedarme dormida, no cojo el móvil, hago lo de las respiraciones…”, ha relatado. Nada parece funcionar cuando su cuerpo decide activarse de madrugada.

Marta admite que nunca ha sido de dormir muchas horas. “No suelo dormir mucho, con seis horas ya me despierto”, ha confesado. El problema surge cuando se duerme especialmente pronto. “Si me quedo dormida a las nueve, mi cuerpo a las tres dice ‘buenos días, tú ya no tienes más sueño’”, intenta bromear con el tema.

Todo esto proviene de la forma en la que duerme con Julieta. “Yo duermo a Julieta en brazos y una vez está dormida la paso a la cama conmigo porque duerme encima de mí. No me puedo separar porque si no se despierta”, ha explicado. La pequeña necesita el contacto constante y eso condiciona completamente su descanso. “Hay veces que cuando la deja se medio despierta y me hago la dormida y obviamente en esas me quedo dormida”, ha dicho.

Al dormirse temprano junto a su hija, se despierta temprano y ya su horario se trastoca por momentos. Aunque Marta no habla de un diagnóstico concreto, este patrón podría estar relacionado con un insomnio de mantenimiento, que consiste en despertarse de madrugada y no poder volver a conciliar el sueño.

También puede influir el descanso fragmentado propio de la maternidad y el hecho de dormir en alerta constante pendiente del bebé. A pesar de la importancia del asunto, Marta no ha querido preocupar a nadie, lo único que espera es que según su pequeña vaya creciendo, este problema se vaya solucionando.