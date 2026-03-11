Miguel Salazar Madrid, 11 MAR 2026 - 20:03h.

Mucho de ellos se encuentran indignados por las invitaciones de influencers a los Premios Goya: "Me parece mal"

Varios actores con los que ha contactado 'El tiempo justo' han decidido alzar su voz y denunciar su desencanto con la profesión. Hay quienes, como Neus Asensi, se muestran disconformes con que asistan influencers a eventos como los Premios Goya. "Es una fiesta de la profesión, entonces me parece que las influencers trabajan en otra cosa, ¿no? Me parece mal, qué quieres que te diga. Es que da pereza", comparte por conversación telefónica con el periodista Álex Álvarez.