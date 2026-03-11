Logo de telecincotelecinco
Marisol Ayuso, Neus Asensi y otros actores que alzan su voz y denuncian su disgusto con la interpretación: "Estoy desencantada desde hace mucho"

La denuncia de varios actores ante 'El tiempo justo' sobre su desencanto con el mundo de la interpretación. telecinco.es
Varios actores con los que ha contactado 'El tiempo justo' han decidido alzar su voz y denunciar su desencanto con la profesión. Hay quienes, como Neus Asensi, se muestran disconformes con que asistan influencers a eventos como los Premios Goya. "Es una fiesta de la profesión, entonces me parece que las influencers trabajan en otra cosa, ¿no? Me parece mal, qué quieres que te diga. Es que da pereza", comparte por conversación telefónica con el periodista Álex Álvarez.

