Miguel Salazar Madrid, 11 MAR 2026 - 19:15h.

El presentador reflexiona sobre el caso que conmocionó a España en 2018 en 'El tiempo justo'

El padre de Gabriel Cruz, contra la prisión de Ana Julia Quezada: "Tiene unos lujos que no los tenemos ni nosotros fuera"

Compartir







Se cumplen 8 años del hallazgo del cuerpo de Gabriel Cruz después de que Ana Julia Quezada acabase con la vida del pequeño en una finca familiar en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Joaquín Prat ha reflexionado sobre el caso en este día tan marcado para la familia del menor. "Muchos tenemos la impresión de que no se ha hecho justicia del todo", ha asegurado en 'El tiempo justo'.