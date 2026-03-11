Logo de telecincotelecinco
Joaquín Prat, en el aniversario del trágico final del asesinato de Gabriel Cruz: "Tenemos la impresión de que no se ha hecho justicia del todo"

La reflexión de Joaquín Prat el día que se cumplen 8 años del trágico final del asesinato de Gabriel Cruz. telecinco.es
Se cumplen 8 años del hallazgo del cuerpo de Gabriel Cruz después de que Ana Julia Quezada acabase con la vida del pequeño en una finca familiar en la localidad almeriense de Las Hortichuelas. Joaquín Prat ha reflexionado sobre el caso en este día tan marcado para la familia del menor. "Muchos tenemos la impresión de que no se ha hecho justicia del todo", ha asegurado en 'El tiempo justo'.

