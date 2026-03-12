Laura Cuevas afronta una posible entrada en prisión tras no poder saldar la deuda con el admirador que le pagó una operación estética

Laura Cuevas podría ir a la cárcel por una deuda con el que había sido su mayor admirador hasta la fecha. Era tal la admiración y la generosidad que le pagó la operación de pecho a la hija del que fue el mayoral de Cantora. Un regalo que ha resultado estar envenenado: actualmente le sigue debiendo 5.850 euros. Una situación en la que Laura se ha visto envuelta como resultado de una mala decisión que tomó en el último momento.

Laura Cuevas ha contado su versión de los hechos en 'El tiempo justo': "Era un admirador que estaba completamente enamorado, empieza a mandarme ramos de flores, me preguntaba por mi padre como si fuera su suegro y a mí me hacía gracia. Un día me dijo que me daba lo que yo quisiese y le dije que me faltaban 4.000 euros para las ‘lolas’, y me pidió el número de cuenta y me los manda".

Laura Cuevas: "Los dos años ya han pasado y me quedan por pagar 5.850 euros"

Laura explica que todo cambia cuando empieza a subir fotos con su exmarido: "A las tres semanas empiezo a publicar fotos con mi exmarido y ahí se vuelve muy loco. Empieza a contactar conmigo por las redes sociales de manera muy insistente para que le devolviera los 4.000 euros. No se los devolví y le bloqueé, y él decide demandarme por estafa, donde me pide dos años de prisión y 9.000 euros".

Además, Laura comenta que hizo caso a la recomendación de su abogado: "El abogado de oficio me dijo que podía ganarlo, pero que también tenía posibilidades de perderlo, y me dice de llegar a un acuerdo. El acuerdo era autoinculparme y la jueza determina que en vez de 9.000 euros sean 7.000 euros, y tenía dos años para pagarle".

Por último, explica que el plazo para pagar la deuda se ha agotado: "Los dos años ya han pasado y me quedan por pagar 5.850 euros. Y para que él quiera llegar a otro acuerdo conmigo me pide los 9.000 iniciales más las costas que ha tenido. He hablado con él y me ha dicho que le pague lo que me quede este mes y de marzo a diciembre los 2.000 que se me perdonaron, además de las costas".