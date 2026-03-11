Logo de telecincotelecinco
José María Almoguera habla como nunca sobre los motivos de su separación de Paola Olmedo: "Fue del amor al odio en minutos"

José María Almoguera habla sobre los motivos de su sepración de Paola Olmedo tras profundizar ésta.
Paola Olmedo ha hablado sin tapujos sobre su separación de José Maria Almoguera en 'Supervivientes 2026'. La ex de José María Almoguera afirma que existieron "problemas internos" en su ruptura, y ahora es él quien reacciona a las declaraciones y profundiza en el tema.

"Creo que su manera de explicarlos es muy escueta, entiendo la razón porque lo es", ha asegurado en 'El tiempo justo'.

