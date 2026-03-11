Su ex profundizó en los problemas matrimoniales durante su participación en 'Supervivientes'

Jose María Almoguera reacciona a las palabras de Carmen Borrego sobre Paola Olmedo en 'Supervivientes 2026': "Al principio no lo entendí"

Compartir







Paola Olmedo ha hablado sin tapujos sobre su separación de José Maria Almoguera en 'Supervivientes 2026'. La ex de José María Almoguera afirma que existieron "problemas internos" en su ruptura, y ahora es él quien reacciona a las declaraciones y profundiza en el tema.

"Creo que su manera de explicarlos es muy escueta, entiendo la razón porque lo es", ha asegurado en 'El tiempo justo'.