Carlos Otero 12 MAR 2026 - 10:00h.

La modelo contó en 'De Viernes' que antes de conocer a Manu Tenorio estuvo tres meses con el protagonista de 'Titanic' al que conoció en Nueva York

La exmodelo Marisa Jara llega a 'Supervivientes' decidida a dar mucha guerra. Tras un tiempo alejada del foco mediático, aterriza en los Cayos Cochinos como un auténtico torbellino. Para celebrar su regreso repasamos algunos de los romances que la han convertido en carne de papel couché. ¡Menudas estrellas!

Una historia de juventud con Leonardo DiCaprio

El nombre más potente del historial sentimental de Marisa Jara no salió a la luz hasta hace relativamente poco. Lo contó ella misma en una visita al plató de 'De Viernes'. Hablamos nada menos que de Leonardo DiCaprio. Sí, el de 'Titanic'. “Lo conocí en Nueva York. Yo, en aquel momento, estaba trabajando muchísimo. Tenía unos 20 años”, recuerda la andaluza. “Fue una etapa súper divertida, yo me lo pasé genial. Fue un romance muy bonito. Duró tres meses”. Marisa puntualiza que fue ella quien decidió terminar con el actor de Hollywood.

Manu Tenorio, su trampolín mediático

En pleno auge de la primera edición de 'OT', los caminos de Manu Tenorio y Marisa Jara se cruzaron cuando colaboraron en un videoclip. Se enamoraron y comenzaron una relación tremendamente mediática. “Soy muy feliz, es una persona encantadora y para mí es perfecto. A día de hoy es perfecto”, aseguraba ella al inicio del romance. Sin embargo, tres años después decidieron poner fin a su historia: “Han dado por finalizada su relación de pareja de mutuo acuerdo, sin terceras personas implicadas en esta decisión y pidiendo respeto para ambas partes”, informaron en un comunicado.

Joaquín Cortés bailó para ella

Tras su ruptura con Tenorio, la modelo cayó en las redes del bailaor Joaquín Cortés. Lo suyo fue una historia fugaz que acabó convirtiéndose en amistad. Durante años se dijo que el bailaor quiso retomar algo con ella, pero Marisa siempre lo negó con rotundidad.

José María Cano, de Mecano

La modelo dio un auténtico campanazo desde las páginas de 'Hola' en 2011. La revista publicó que ella y José María Cano mantenían un noviazgo desde hacía cuatro meses. Al parecer se conocieron en Londres y, tras varios encuentros esporádicos, la relación se formalizó. No duró mucho: tan solo un mes después, la misma revista anunció la ruptura, alegando que la sevillana estaba muy involucrada en su trabajo.

Dos matrimonios: Chente Escribano y Manuel Vittorio

Marisa Jara ha estado casada en dos ocasiones. Su primer marido fue el empresario de origen mexicano Chente Escribano. Contrajeron matrimonio en Ibiza en 2009 y se divorciaron en 2011. Seis meses después volvió a casarse, esta vez con Manuel Vittorio, un anticuario madrileño con quien estuvo unida hasta 2015.

Miguel Almansa, el padre de su hijo

Su última pareja conocida es Miguel Almansa. Se conocieron en la Feria de Abril de 2019 y tienen un hijo de cuatro años llamado Tomás. Aunque su relación ha tenido altibajos, Marisa asegura que él es alguien que “la suma y la hace crecer”.En 2024, en el plató de 'De Viernes', Miguel le pidió matrimonio, pero ella aún no ha dado su tercer “sí, quiero”.