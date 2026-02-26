Lorena Romera 26 FEB 2026 - 17:04h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha retirado las extensiones para viajar a Honduras con su cabello real

Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes 2026': "La convivencia, sabiendo como soy, va a ser complicada"

Compartir







Claudia Chacón se ha quitado las extensiones por primera vez desde que decidió realizarse este cambio de look, hace ya tres años. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' se embarca en la aventura de 'Supervivientes' dispuesta a ir a por todas. Tanto, que ha roto con uno de sus mayores sellos de identidad al despedirse de su larguísima cabellera rubia, enseñando cómo es su pelo real.

Al poco de dar comienzo la que será la experiencia más extrema que viva, la que fuera pareja de Gilbert ha decidido transformar su imagen. Su peluquero le ha recomendado dejar en España sus extensiones XXL en pos de una mejor supervivencia. Además, la última vez que Claudia estuvo en un reality, y en una isla, la experiencia con sus extensiones de pelo no fue todo lo agradable que ella esperaba.

PUEDE INTERESARTE Exclusiva | Claudia Chacón presenta a su novio Sergio y cuenta los detalles de su relación

Y es que la imagen de su pelo "verde" (a consecuencia del cloro de la piscina) ya forma parte del imaginario de muchos. A través de sus stories de Instagram, la influencer ha enseñado el proceso de este cambio de look al que ha tenido que resignarse. Consciente de que en los Cayos Cochinos no tendrá cepillo de pelo ni accesorios de pelo con los que cuidarse la melena, la mallorquina ha preferido sanear su melena. Aun teniéndose que enfrentar a la realidad de su cabello.

"Estoy preparada para la aventura, a verme sin pelo o a ver con qué pelo... no sé", comentaba la participante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' antes de ver su cabellera sin los adhesivos. "Lo primero que voy a hacer cuando vuelva de 'Supervivientes' será ponerme extensiones hasta el culo, vamos", asegura, entre risas. "No, no, no... ya te lo digo yo. ¡Y rubias!", insiste, a pesar de las recomendaciones de su peluquero de mantener su pelo real.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La "misión" de su estilista era "dejar su cabello blindado contra el sol, el salitre y la arena". Para ello, lo primero ha sido retirar las extensiones, permitiendo que su melena descanse y tenga total libertad. Después, han procedido a un tratamiento de células madre, rellenando la fibra capilar desde el interior, "para que vaya con el pelo fuerte y resistente". Por último, han realizado una hidratación capilar.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Se ha hecho todo lo que se podía para estos cuatro pelos... Me ha dejado divina, pero yo necesito mi pelo largo. Todo sea por la experiencia. Ya solo por eso, me tenéis que hacer ganadora de 'Supervivientes'", ha comentado, bromeando con sus seguidores mientras muestra su pelo real a cámara. Solo con este gesto de quitarse las extensiones, Claudia Chacón deja claro que lo va a dar todo por el concurso.