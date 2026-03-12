Miguel Salazar Madrid, 12 MAR 2026 - 16:42h.

La también influencer asegura que el accidente tuvo lugar en una zona que conoce muy bien

La ciclista Cecilia Sopeña ha sufrido un accidente por el que casi pierde la vida en un barranco cerca de Cartagena. De buenas a primeras, la también influencer pierde el control de su bicicleta en una zona que conocía bastante bien. Como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, Sopeña trata de mantenerse agarrada en todo momento a la ladera. "Te aferras por tu vida, una mujer luchando por no caer al vacío", describe Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo'.

Cecilia Sopeña cuenta el motivo por el que no llevaba ni casco. "No iba protegida porque pensaba ir andando. Esa senda la he hecho en bici tantísimas veces... no te lo esperas", relata en el programa de Telecinco.

Al borde del precipicio

Como la tierra estaba "esponjosa" por las precipitaciones, el resbalamiento era mucho más probable. "Iba muy al filo, como voy siempre", afirma. La ciclista y también modelo de una página de adultos relata qué fue en lo primero que pensó nada más llevarse este susto por el que ha podido perder la vida. "Pienso en mi hijita, 'ay que casi te quedas sin mami'...", manifiesta.

Sopeña señala que salió de su casa "como la más feliz del mundo". Pero, de un momento a otro, todo se tambalea en el barranco y pierde el control. "Me quedé con los pies en el camino por donde pasa el agua, me apoyé", relata.

La ciclista valora en todo momento la presencia de su perra. "Ella me cuida. No es nada cariñosa, pero me dejó que le diera todos los besos del mundo y todo el cariño", puntualiza.