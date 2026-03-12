Lorena Romera 12 MAR 2026 - 12:32h.

El exconcursante de 'Supervivientes' habla del parecido de su hijo después de decir que es "un clon" suyo

Jeimy Báez desvela que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad: "En seis meses ha visto siete veces al niño"

Yulen Pereira ha dado nuevas declaraciones tras la polémica por la prueba de paternidad. Después de acudir a 'El tiempo justo' para responder a Jeimy Báez y ofrecer su versión de los hechos, el exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado a quién se parece su hijo después de comentar que "el niño es precioso" y un clon suyo. Con la situación por el menor en el punto de mira, el esgrimista ha detallado en qué punto se encuentra este proceso legal.

Hace unas horas, la que fuera pareja de Carlo Costanzia y concursante de 'GH VIP' acudía a plató para contar que el padre de su hijo le había pedido una prueba de paternidad y que le parecía un "incoherencia", ya que conocía al niño y le decía que se parecía mucho a él. Tras esta incursión televisiva de la influencer, el deportista no tardaba en sentarse en el mismo programa de televisión que ella para aclarar que no tiene dudas que esa criatura es su hijo.

"El niño es muy guapo, es precioso, es un clon mío, no tengo ninguna duda", le ha dicho el ex de Anabel Pantoja a Joaquín Prat, a quien ha explicado el motivo de esta prueba de paternidad. No son dudas, sino parte de un proceso judicial para que el niño pueda llevar su apellido y él sea reconocido legalmente como padre. Tras esta aparición en 'El tiempo justo', Yulen Pereira ha acudido a la presentación de una nueva serie, donde ha atendido a los medios de comunicación.

Unas declaraciones en las que el exconcursante de 'Supervivientes' ha aprovechado para aclarar a quién se parece el pequeño de seis meses después de asegurar que "es un clon suyo". "Se parece también a la madre, que luego parece que no... que se parece a mí porque he dicho que es guapo. No, no, la madre es más guapa que yo", ha puntualizado el deportista, despejando todas las dudas.