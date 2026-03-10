Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 18:12h.

Jeimy Báez ha acudido a 'El tiempo justo' para hablar de su relación con Yulen Pereira y revelar que le ha pedido una prueba de paternidad

Seis meses después del nacimiento de su bebé, Yulen Pereira le ha solicitado a Jeimy Báez una prueba de paternidad, pese a que tiene contacto con el niño. Así lo ha explicado la exconcursante de 'GH DÚO' en 'El tiempo justo', programa al que ha acudido para dar los detalles de su relación con el exparticipante de 'Supervivientes' y de su situación familiar.

En un primer momento, Yulen Pereira comentó que iba a reconocer al niño si se llevaba a cabo una prueba de paternidad, luego acudió al hospital en el parto y lo presentó en redes sociales junto a Jeimy. Pero a los pocos días del nacimiento del bebé, se supo que la cordialidad entre ellos había saltado por los aires y que la exnovia de Carlo Costanzia le iba a poner únicamente sus apellidos al niño.

Seis meses después, Jeimy ha contado que la abogada del exnovio de Anabel Pantoja le ha recomendado al esgrimista pedir una prueba de paternidad, algo que a ella le ha desconcertado: "Me quedo flipando, quieres ver a un niño que dudas que sea tuyo y quieres que le ponga tus apellidos, quieres derechos y no obligaciones; me pides una prueba de paternidad, que yo no tengo ningún problema en hacérsela, pero es incoherente".

Jeimy ha revelado que fue ella la que llamó a Yulen para decirle que el bebé había nacido con el fin de que lo conociera y que en los seis meses de vida del pequeño lo ha visto siete veces: "Él dice que es su hijo y me ha enseñado foto en la que ve que se le parece a él, por eso no entiendo que la abogada vea súper necesario hacer la prueba de paternidad".

Antonio Rossi le ha explicado que es un proceso necesario para poder regularizar la situación en el registro civil y el régimen de visitas. Joaquín Prat le ha preguntado a la joven por qué no quiso ponerle el apellido de Yulen Pereira a su hijo y ella ha revelado que fue porque él no estuvo implicado ni atento en el embarazo.

La joven ha destapado que su relación actual con Yulen es a través de WhatsApp y que él "a veces" se interesa por el niño, pero que su deseo es que la situación se regularice para que sea estable: "Lo que yo no quiero es que venga un día y luego esté tres meses sin venir".