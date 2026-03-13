El futbolista del Real Madrid podría haber mantenido una relación paralela con Ester Expósito y María Brun

Paloma Barrientos desvela el verdadero motivo del sobre el acercamiento de Kiko Rivera y Agustín Pantoja: “Es todo por...”

Compartir







‘Vamos a ver’ ha podido hablar en exclusiva con María Brun, la joven participante en ‘La isla de las tentaciones’ tras conocerse que la relación sentimental del futbolista del Real Madrid Mbappé con la actriz Ester Expósito podría haber solapado con la relación sentimental que mantenía con ella. ¿Ha jugado Mbappé a dos bandas?

Mbappé y Ester Expósito se han convertido en la pareja del momento, pero más allá del momento de felicidad que parecen vivir el futbolista y la actriz, la sombra de una relación paralela del delantero merengue sobrevuela la relación. Todo apunta a que el futbolista llevaría más de seis meses manteniendo una amistad especial con María Brun, una de las participantes del programa de Mediaset, ‘La isla de las tentaciones’.

Javi Hoyos fue el primero en soltar la bomba y asegurar que, tras romper su relación con David Vaquero, al que conoció como tentadora en la sexta edición de ‘La isla de las tentaciones’ y con el que repitió en la séptima edición, María Brun parecía haber recuperado su ilusión en el amor con el futbolista y que Llevarían viéndose más de seis meses. Durante sus intervenciones televisivas, María no negaba haber hablado con el futbolista y recalcaba que ella estaba soltera: “Estoy soltera, no estoy conociendo a nadie, estoy viviendo mi vida, viajando, disfrutando con mis amigas que creo que también me lo merezco después de tres años de relación y ya está, me mantengo al margen y ya”.

¿Ha solapado Mbappé ambas relaciones?

Yoana González ha podido hablar con María Brun en exclusiva tras confirmar que la tentadora y el jugador del Real Madrid habían tenido una relación. Asegura que el futbolista llevaría desde el pasado mes de mayo viéndose con María y que le habría pedido discreción absoluta, algo que no habría hecho con Ester Expósito.

Sobre su conversación con María Brun, quién es encuentra en Punta Cana, asegura que la joven se siente tranquila y afirma que no quiere confirmar nada y que desea lo mejor a la nueva pareja: “Mmm no voy a decir si he tenido o no una relación con él. Lo que ya he dicho, me parece un chico encantador y si están juntos, les deseo o mejor”.

“En ningún momento he confirmado que haya tenido ningún tipo de relación con él. Si está con ella que les vaya muy bien, que sean muy felices y ya está. No quiero hacer ningún tipo de declaración. Estoy muy centrada en mis cosas, estoy tranquila”, ha asegurado Brun.