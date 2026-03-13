El entorno de Kiko Rivera confirma una conversación decisiva con su tío Agustín Pantoja

Cristina Tárrega habla sobre los próximos pasos de Kiko Rivera e Isabel Pantoja: ''Van a estar juntos porque ambos lo necesitan''

Tan solo unos días después de que se hiciera pública su inesperada reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, y que Cristina Tarrega avanzara un inminente reencuentro de la tonadillera también con su hija Isa, Kiko Rivera ha publicado en sus redes sociales una fotografía de su infancia junto a su madre y su tío Agustín Pantoja. Una imagen que junto al texto que le acompaña podría avanzar un acercamiento entre tío y sobrino.

“A veces la vida te pone delante de un espejo y te obliga a mirar de verdad, a recordar de dónde vienes… y a aceptar que en el camino también cometí errores que pesan en el alma”, escribía el DJ y cantante Kiko Rivera en sus redes sociales junto a una imagen de su infancia con su tío Agustín y su madre sobre un escenario.

Una imagen que llega tan solo unos días después de que Isabel Pantoja se reconciliara con su hijo de forma inesperada. Una reconciliación que Cristina Tárrega anunció que también se iba a producir con su hija Isa Pi, quién asegura que, hasta el momento, no tienen ninguna constancia.

¿Se ha reconciliado Kiko Rivera con su tío Agustín? ¿Cuál es la verdad que le ha mostrado la vida? Son muchas las incógnitas que han surgido tras la publicación del DJ y que hacen pensar que la paz familiar vuelve a reinar en Cantora.

Los colaboradores de 'Vamos a ver' han explicado que el entorno del cantante ha confirmado una conversación entre tío y sobrino. Una conversación y una publicación de la misma que según Paloma Barrientos responde a un único interés: "Es todo por dinero".