Amparo Llanos, líder y guitarrista de Dover, ha contando cómo afrontó la separación de la banda, cuál es su relación con su hermana Cristina y a qué se dedica actualmente

¿Qué fue de Dover, el grupo de rock de Amparo y Cristina Llanos que cantaba en inglés?

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Han sido una de las bandas españolas más icónicas del rock alternativo. Cristina Llanos y Amparo Llanos, líderes de Dover, junto al batería Jesús Antúnez y Samuel Titos en el bajo crearon míticos temas musicales como 'Serenade' o 'Let me Out' que a día de hoy se siguen escuchando en las emisoras de radio. La banda de las dos hermanas Llanos que marcaron a toda una generación vivió una carrera intensa que se extendió durante más de dos décadas.

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Sin embargo, de un día para el otro en 2016 el grupo se disolvió y los cuatro miembros de Dover optaron por un camino diferente y mucho más discreto. Hoy, lejos de los escenarios, su vida ha dado un giro inesperado y cada uno se ha enfocado en su proyecto personal, como la misma Amparo Llanos comentaba esta misma semana a José Luis Sastre en el programa radiofónico 'Hoy por hoy'.

La separación de Dover

Tras años de conciertos, giras y grabaciones, Cristina Llanos, vocalista de la formación, decidió dejar el grupo en 2016. Fue entonces cuando las hermanas y sus dos músicos tuvieron que cerrar una etapa más que exitosa en la historia de la música española.

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Como ha explicado Amparo Llanos a José Luis Sastre, hacer frente a la decisión de su hermana no fue una tarea fácil. En su entrevista en el programa de 'Cadena SER', la artista ha confesado que, durante un tiempo, necesitó asimilar el final del proyecto que había marcado buena parte de su vida y, a su vez, le costó gestionar la decisión de su hermana: “Tuvimos muchos años de trayectoria y yo creo que cerramos una etapa”

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Según ha relatado Amparo, fue su hermana Cristina quien empezó a plantear la idea de poner punto final al grupo: “Cristina pensaba —y yo creo que tiene razón, aunque en su momento no lo creía— que ya habíamos dicho lo que teníamos que decir y que estaba bien terminar. Había sido un camino largo, maravilloso e increíble, pero también cansado”.

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¿Cómo asimilaron el adiós de Dover?

Como la misma Amparo ha confesado, la decisión fue difícil y le costó un tiempo aceptar la idea de su hermana. Reconoce que necesitó tiempo para entender que el ciclo había terminado: “Quizá tardé unos meses, un año, el tiempo que duró el proceso de la separación”. Durante ese periodo fue asimilando que el final de Dover no significaba necesariamente el final de su carrera musical.

Por eso, tras la disolución del grupo, la guitarrista decidió continuar ligada a la música durante un tiempo. Junto al bajista Samuel Titos —uno de los miembros que más tiempo formó parte de Dover— puso en marcha un nuevo proyecto musical. Gracias a aquella etapa, Amparo Llanos pudo reconciliarse con la idea de que la banda que la había acompañado durante tantos años ya había quedado atrás.

Con el paso del tiempo, su perspectiva cambió por completo: “Ahora, desde hace años, estoy contenta de que sea así”.

La actual relación entre Amparo y Cristina Llanos

El final de Dover fue un momento emocionalmente complejo para las hermanas, pero nunca supuso un distanciamiento entre ellas. Amparo lo ha querido dejar claro durante la conversación radiofónica: “Me dolió, claro, pero nunca me enfadé con mi hermana Cristina”. De hecho, ambas mantienen una relación muy cercana. “Nos queremos como el primer día y nos vemos continuamente. Hablamos continuamente, pero continuamente es continuamente”, afirmó.

La complicidad entre las dos sigue intacta. Tanto es así que, según contaba Amparo a José Luis Sastre, incluso se escriben mensajes en los momentos más cotidianos del día a día. “Esta misma mañana estábamos hablando”, explicó.

La literatura, la nueva faceta de Amparo Llanos

Ese vínculo ha sido clave también en su nueva etapa vital. Tras años caracterizadas por un perfil discreto y reservado en los medios, Amparo Llanos se ha volcado y ha estado explotando el mundo de la escritura, un terreno que le ha permitido expresarse desde un lugar diferente al de la música.

La antigua guitarrista de Dover presenta ahora su nuevo libro 'Afectuosamente tuya, Jane Austen'. En esta obra, la artista recoge algunas de las cartas que la autora británica intercambió con algunas personas, especialmente con su hermana mayor, Casandra.

Como la misma Amparo Llanos ha demostrado, la transición de los escenarios a los libros refleja un cambio profundo en su forma de contar historias. Si antes lo hacían a través de guitarras distorsionadas y letras en inglés, ahora encuentran en la literatura británica un espacio más íntimo para desarrollar su creatividad.

A pesar de este giro, el legado de Dover continúa presente en la memoria de muchos seguidores. Sus ocho álbumes de estudio y sus 24 años de carrera a las espaldas hacen que sus fans sigan escuchándoles y sigan deseando la vuelta de la banda a los escenarios. De momento, sus seguidores tendrán que seguir sus canciones y discos que marcaron los años noventa y principios de los 2000, ya que Dover siguen formando parte del imaginario del rock español.