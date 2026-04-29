Forman parte de una normativa aprobada por el país vecino para facilitar a sus autoridades la identificación rápida de los vehículos que circulan bajo autorización temporal

La DGT advierte: llevar el coche demasiado sucio está multado si afecta a la visibilidad de la matrícula o los cristales

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Muy llamativas y fácilmente distinguibles, las nuevas matrículas rosas que ya se ven algunos automóviles llegan desde Francia tras una reciente normativa que ha sido aprobada por el país vecino para, precisamente, facilitar a sus autoridades la identificación rápida y a distancia de los vehículos que circulan por el país bajo autorización temporal.

De un modo similar al que aplica la DGT en España con las matrículas azules para los vehículos destinados al transporte de personas, como los taxis y VTC, en Francia, desde inicios de 2026, aplican un nuevo sistema con el objetivo de intentar atajar una situación que provocaba ciertas lagunas administrativas y prácticas irregulares después de que algunos conductores tratasen de evadir el pago de impuestos de circulación o multas acumuladas mediante el uso de las citadas placas provisionales durante más tiempo del debido.

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La matrícula rosa en Francia, frente a irregularidades fiscales

Según el Ministerio del Interior de Francia, la reforma y la aplicación de las matrículas rosas surge como una “herramienta” para mejorar el “control policial y aduanero” sobre los vehículos que hacen uso de este tipo autorización temporal, como aquellos en procesos de importación, tramitación administrativa o pruebas técnicas.

De este modo, se ha optado por el reemplazo de las placas que utilizaban antiguamente, las cuales se identificaban por la serie ‘WW’, pero que no facilitaban una distinción visual tan rápida como las ahora aprobadas, al ser similares en color a las tradicionales.

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En la situación anterior, algunos conductores abusaban para utilizar indefinidamente esas placas, que ahora serán muy reconocibles y vistosas en carretera, con esas ‘WW’ resaltando con toda la placa en rosa. Y no solo eso, porque además añaden una fecha de caducidad en el extremo derecho de la misma, en lugar de la identificación regional.

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Las matrículas rosas en Francia, para tres categorías de vehículos

De acuerdo con el reglamento aprobado por el país vecino, las matrículas rosas están previstas para los siguientes vehículos:

Automóviles en proceso de importación y que aún no hayan completado su registro en el sistema francés

Prototipos o coches en fase de pruebas técnicas, como los utilizados por profesionales del sector automovilístico para ensayos o demostraciones

Vehículos con autorización temporal a la espera de la tramitación administrativa pertinente y necesaria para la obtención de la matrícula definitiva

Los colores de las matrículas en España

Ante la proximidad fronteriza, las matrículas rosas francesas se pueden ver también en España, que ya cuenta con su sistema de colores en las placas para identificar distintos vehículos más allá de la habitual, blanca con letras negras.

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Entre estas últimas, dispuestas para distinguir distintas situaciones administrativas, están, por ejemplo, las matrículas verdes y rojas, además de la azul, ya citada.

Las verdes, con caracteres blancos, concretamente, se reservan para particulares cuyos vehículos aún no cuentan con matrícula definitiva, generalmente por ser automóviles importadas del extranjero o adquiridos a otros países de la UE. Cuentan con una validez de 60 días naturales, si bien este plazo se puede prorrogar con una acreditación donde consten las causas debidamente justificadas.

Por su parte, las matrículas rojas se reservan para vehículos que solo pueden ser conducidos por profesionales del sector, consecuentemente acreditados, o por particulares acompañados obligatoriamente de un profesional autorizado.

Con estos dos colores, España, que cuenta también con otros tipos de matrículas, diferencia así fácilmente entre las situaciones particulares de las matrículas verdes y las del sector profesional automovilístico con el color rojo.