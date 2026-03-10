Chalamet, nominado al Oscar a Mejor Actor por 'Marty Supreme', se ha convertido en protagonista indiscutible tras sus declaraciones sobre el mundo del ballet y la ópera

Timothée Chalamet, el actor que podría ganar su primer Oscar gracias a 'Marty Supreme': su vida personal y trayectoria

Timothée Chalamet protagoniza la gran polémica de los Premios Oscar por algo que nada tiene que ver con los galardones. Sin embargo, amenaza con eclipsar, empañar e incluso perjudicar su nominación.

El actor, nominado al Oscar a Mejor Actor por 'Marty Supreme', se ha convertido en protagonista indiscutible tras sus declaraciones sobre el mundo del ballet y la ópera, provocando un debate cultural en los últimos días.

"No quiero trabajar en ballet ni ópera, ni nada que parezca que diga 'oye, mantén esto con vida', aunque ya no le interesen a nadie", explicaba el intérprete durante una charla con el actor Matthew McConaughey para 'Variety'. Sus palabras, que datan del pasado 21 de febrero, no se han viralizado hasta ahora, y no tardaron en circular masivamente en redes sociales.

En cuestión de horas, bailarines, coreógrafos, cantantes líricos y directores de compañías han respondido, criticando las palabras del actor y defendiendo la relevancia cultural del ballet y de la ópera.

La respuesta del mundo de la ópera y el ballet

El Royal Ballet and Opera UK declaró a 'The Hollywood Reporter': "El ballet y la ópera nunca han existido de forma aislada; han informado, inspirado y elevado continuamente otras formas de arte. Su influencia se percibe en el teatro, el cine, la música contemporánea, la moda y más allá. Durante siglos, estas disciplinas han moldeado la forma en que los artistas crean y el público experimenta la cultura, y hoy en día millones de personas en todo el mundo siguen disfrutándolas y relacionándose con ellas".

Otras figuras, como la cantante de ópera estadounidense Isabel Leonard, la bailarina principal del Ballet de la Ciudad de Nueva York Megan Fairchild o su compañera de baile principal, Sara Mearn, también han reaccionado.

Desde entonces, la polémica ha crecido hasta convertirse en uno de los temas más comentados de la recta final hacia los premios de la Academia. Y muchos se preguntan si podría costarle a Chalamet el Premio Oscar.

Las posibilidades

A pesar del ruido mediático, hay un elemento que sería clave: las votaciones finales para los Oscar 2026 se abrieron el pasado 26 de febrero y se cerraron el 5 de marzo, diez días antes de la ceremonia oficial. Esto significa que, en teoría, la mayoría de los votantes ya había emitido su decisión antes de que el vídeo se hiciera viral.

Este detalle podría cambiar por completo el análisis de la situación. Si la polémica hubiera estallado durante la ventana de votación, podría haber influido en el ánimo de los académicos y, potencialmente, haber afectado las posibilidades de Chalamet. En cambio, al haberse difundido masivamente después del cierre, su capacidad de alterar el resultado es, en la práctica, muy limitada.

La única incógnita que queda abierta es si algunos votantes de la Academia vieron las declaraciones antes de que el vídeo se viralizara públicamente. Sin embargo, todo apunta a que su circulación fue reducida hasta que las redes sociales lo impulsaron días después. Por eso, es poco probable que el episodio haya influido de manera significativa en el resultado de las votaciones.