En pleno boom de una nueva temporada de 'La isla de las tentaciones', preguntamos a esta pareja si irían y a quién les gustaría tener como tentador/a VIP

Los colaboradores predicen los cuernos de 'La isla de las tentaciones': "Va a caer, lo sabemos todos"

Compartir







Lidia Torrent y Jaime Astrain se han convertido en una de las parejas más consolidadas de la crónica social. Iniciaron su historia de amor hace seis años y tienen una hija en común. A principios de este año, la pareja atravesó uno de los momentos más complicados de su relación, una pequeña crisis de la que han hablado abiertamente y sin filtros para Outdoor. Este bache los puso en el foco del ojo mediático y, durante varias semanas, los medios de comunicación se interesaron por el futuro de la pareja.

En 'La isla de las tentaciones' los objetivos o fines con los que entran los concursantes son muy diferentes, algunos se atreven a vivir esta experiencia para superar sus celos, miedos o inseguridades y otros, para cerciorarse de que su novio o novia son la persona con la que quieren pasar el resto de su vida. ¿Irían Lidia Torrent y Jaime Astrain a este reality?

Lidia Torrent y Jaime Astrain responden

La que fuera camarera de 'Firts Dates' y el exfutbolista y modelo han acudido juntos a un nuevo evento, la alfombra roja del estreno de 'Camino a Arcadia' la nueva serie de William Levy y Paula Echevarría. La pareja se mostró de lo más cómplice y unida, y quiso darle normalidad a la situación que vivieron hace unos meses. Jaime, en la charla que mantuvo en exclusiva para Outdoor, recordó que es normal que todas las parejas pasen por altibajos y contestó a la pregunta sobre si se había planteado ir junto a la hija de Elsa Anka al reality que dirige Sandra Barneda. "Me genera mucho conflicto interior", ha señalado Lidia Torrent. Si quieres descubrir a qué se refiere y las respuestas de ambos a nuestra propuesta, dale play al vídeo.

El motivo por el que Lidia Torrent ya no quiere enseñar la cara de su hija

Canal de Whatsapp de Telecinco

Lidia Torrent y Jaime Astrain se convirtieron en padres de su primera hija en común en noviembre de 2022. Desde que nació su hija, la pareja decidió mostrar a la niña en sus redes sociales donde compartían con sus seguidores algunos de sus momentos familiares. Sin embargo, recientemente, han tomado la decisión de ocultar su rostro, una determinación que es común en la celebrities o rostros conocidos de nuestro país.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La propia presentadora ha querido aclarar a los compañeros de Europa Press el motivo por el que han empezado a hacerlo: "La pequeña ya no sale. Ya no es por anonimato, que también, sino por todas las consecuencias que puede haber más allá. Porque al final, si te informas un poquito, creo que es la mejor decisión. Ya no solo por lo que tú dices, para que sea conocida o no, sino porque hay consecuencias reales que preferimos evitar". La pareja es consciente de que Jaime, cuando nació la pequeña, protagonizó una tierna portada junto a ella, pero de eso ha pasado tanto tiempo que su hija ahora es "es otra niña completamente diferente". "Hemos elegido así y estamos contentos con la decisión", recalcó la entrevistada.