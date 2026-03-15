Antía Troncoso 15 MAR 2026 - 14:39h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' cuenta, desde su propia experiencia, en qué consiste la betaespera y desmiente mitos

Marta Peñate habla por primera vez de la secuela que arrastra tras sufrir su último aborto: "Se acabó"

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Convertirse en madre es uno de los grandes deseos de Marta Peñate. Un proceso que no está siendo nada fácil y sobre el que la exconcursante de 'Supervivientes' ha hablado abiertamente en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales, sincerándose sobre sus tres transferencias embrionarias, la última de ellas positiva, aunque con un posterior aborto tras mes y medio de embarazo.

En los últimos años, la que fuera participante de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones' ha convertido sus plataformas en un espacio en el que compartir su experiencia con los tratamientos de fertilidad con otras mujeres que atraviesan una situación similar. A través de sus publicaciones, Marta Peñate relata cómo está viviendo este proceso y las dificultades que se le han ido presentando.

Marta Peñate habla sobre la betaespera

En esta ocasión, la influencer explicaba en un reel de Instagram qué es y en qué consiste la llamada betaespera, el periodo de tiempo que pasa desde que termina el tratamiento de reproducción asistida hasta que se puede hacer un test de embarazo. Un momento muy desafiante emocionalmente en los tratamientos de fertilidad, que dura entorno a 2 semanas.

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"Ilusión, desesperación, nerviosismo, 10-15 días de agonía, de saber si lo has conseguido o no. Te quieres ilusionar porque a lo mejor, por fin te quedas embarazada, pero a la vez no te quiere ilusionar demasiado por si te llevas esa decepción", comenzaba explicando Marta Peñate sobre este momento de espera tan desesperante y en el que se viven muchos miedos:

"Te da hasta miedo ir al baño porque crees que a lo mejor eso expulsa al embrión, te da miedo saltar, te da miedo absolutamente todo", explicaba Marta, que también contaba que durante este periodo, tal y como a ella le pasó, muchas mujeres recurren a foros para buscar consejos y trucos en internet de otras mujeres que sí lograron quedarse embarazadas: "He hecho de todo", desvelaba.

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Marta se sincera sobre cómo vivió la betaespera

Asimismo, Marta Peñate respondía a una de las preguntas que más suelen hacerle: ¿Cómo vivió la betaespera? En esta misma publicación, la presentadora de 'Tentaciones Privé' se sinceraba sobre su propia experiencia después de haber vivido tres transferencias embrionarias, logrando quedarse embarazada en la última, aunque con un posterior aborto tras nueve semanas de embarazo.

"La primera fatal, hice todo lo que no se puede hacer: desesperarse, estar obsesionada, pensarlo todo el rato... La segunda, un poquito mejor. La tercera vez no tuve ningún síntoma. Estaba convencida de que no estaba embarazada y, de repente, positivo. Fue cuando el aborto, pero estuve embarazada nueve semanas. Los síntomas me vinieron una semana y media después de ese positivo", contaba la influencer.

Además, Marta Peñate insistía en la importancia no obsesionarse durante este periodo de betaespera, ya que "cada embarazo es un mundo". También, recalcaba que no conviene adelantarse a hacerse un test de embarazo y "esperar, por lo menos, hasta el día 9 o 10". "La primera vez me lo hice a los 4 días, me dio negativo. Al par de días me lo volví a hacer, me autotorturé, alargué lo que ya es largo", confesaba.

"No creáis todos los mitos"

Del mismo modo, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' advertía: "No os creáis todos los mitos". "Yo llegue a hacer la ducha de gato, ducharse cada tres días. Te puedes lavar tus partes y las axilas. Los tres primeros días de la trasferencia no me duche. Todo por aferrarte a algo", aseguraba Marta.

Una importante reflexión que cerraba con el siguiente mensaje: "La betaespera no tiene truco. El único truco que te puedo dar es que esos días te intentes olvidar. Va a ser imposible, pero intenta olvidarlo lo máximo que puedas. Sé que todo esto en la teoría es guay, pero en la práctica es complicado, pero yo nada más que puedo darte teoría".