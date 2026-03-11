Lorena Romera 11 MAR 2026 - 17:57h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre la secuela que arrastra tras sufrir su segundo aborto

Marta Peñate desvela el error que ha cometido en su tratamiento de fertilidad para quedarse embarazada

Marta Peñate ha hablado por primera vez de la secuela que arrastra tras sufrir su último aborto, que ocurrió hace nueve meses. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha compartido unos stories en los que explica la decisión que ha tomado con el objetivo de mejorar su salud en beneficio de la consecución de su embarazo.

La presentadora y colaboradora de televisión se ha sincerado sobre el reto que está suponiendo para ella el ser consecuente con la decisión que ha tomado. "Soy una tía de palabra", le ha dicho a sus seguidores, que son más de un millón solo en Instagram. Tras someterse a pruebas médicas para descubrir el motivo de su último aborto -en junio de 2025, cuando estaba embarazada de mes y medio- y esperando a realizarse a su próxima transferencia para conseguir su sueño de quedarse embarazada, la de las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, ha decidido erradicar un hábito de su rutina.

Habla del tabaco. Aunque fuma desde joven, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha reconocido que este hábito se convirtió en algo mucho más acuciante, incrementando el número de cigarros que consumía al día. "Cuando tuve el aborto, me dio ansiedad y empecé a fumar entre 20 y 25 cigarros al día, muy heavy. Os dije que iba a empezar a reducir el tabaco, y lo estoy haciendo. Hoy he decidido empezar a fumarme cinco, como mucho, y la semana que viene se acabó por completo", ha expresado.

Aunque se considera "fuerte de mente", Marta Peñate ha tenido que recurrir a otros hábitos, como caminar, para "distraer la mente". A medida que pasan las horas, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha ido notando los primeros síntomas. "Me noto más acelerada, me entra más hambre, pero estoy comiendo lo mismo de siempre porque me controlo, me estoy lavando los dientes cuatro veces al día...", señala a través de sus stories.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' reconoce que se siente "muy orgullosa", ya que sabe que "lo va a conseguir". Además, la creadora de contenido espera servir de ejemplo a sus seguidores. "Igual que muchas veces os recomiendo productos, ahora os digo que dejéis de fumar. Espero serviros de motivación. Mi motivación es el embarazo, pero debería haber otra motivación muy importante: que es vuestra propia salud", les ha dicho a los que la siguen. ç

Los resultados de los análisis de Marta Peñate

La decisión de Marta Peñate llega a raíz de los resultados de sus últimos análisis, donde le diagnosticaron "problemas de coagulación" y los niveles de colesterol bueno, que le salieron "por debajo". Para ello, la exconcursante de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' ha decidido incluir grasas saludables en su alimentación, empezar a hacer cardio y eliminar el tabaco. "Maldita la hora en la que cogí el primer cigarro de mi vida para hacerme la guay, cuánto me arrepiento", se ha lamentado.