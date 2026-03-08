Antía Troncoso 08 MAR 2026 - 17:39h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' anuncia el cambio radical que va a dar en su vida tras el resultado de sus últimos análisis

¡Marta Peñate anuncia un cambio radical en su vida! La presentadora de 'Tentaciones Privé' ha tomado una importantísima decisión en lo que a su bienestar y salud respecta, después de conocer los resultados de sus últimos análisis de sangre. Una drástica determinación sobre la que se ha explayado en sus redes sociales.

Esta misma tarde, la que fuera ganadora de la primera edición de 'Supervivientes All Stars' aparecía en su perfil de Instagram para compartir una noticia con sus fieles seguidores, siempre interesados en ella y en todo lo que ocurre en su día a día. En esta ocasión, la influencer sorprendía al contar algo que le había sucedido y que le había hecho replantearse su estilo de vida.

Marta Peñate cuenta los resultados de sus análisis

Tal y como la propia Marta Peñate contaba, recientemente la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sometió a unos análisis cuyos resultados acaba de conocer. "Tengo dos cosas mal", contaba la influencer, que seguidamente desvelaba la primera de ellas: "Por un lado la coagulación, como siempre".

Sobre este problema, Marta Peñate explicaba que había estado buscando a qué se podía deber: "He estado mirando hábitos que pueden afectar a mal mi coagulación. Una, el tabaco, que maldita la hora en la que cogí el primer tabaco de mi vida para hacerme la guay y hacerme la mayor. Cuánto me arrepiento. Y, en segundo lugar, el cardio. Ejercicio físico hago dos veces a la semana, pero hay que mover la sangre. Tengo que caminar más".

A continuación, Marta contaba cuál era el segundo problema que habían detectado en sus análisis: "El colesterol bueno me ha salido por debajo. El malo está bien, pero el bueno por debajo. Tengo que meter más grasas saludables a mi alimentación y también más cardio y deporte".

La drástica decisión de Marta tras sus análisis

A raíz de esto, Marta Peñate explicaba la importante decisión que ha tomado: "Voy a empezar una vida nueva a partir de mañana, añadiendo cardio, mínimo 4 o 5 veces a la semana, y el tabaco lo voy a disminuir, 3-5 cigarros al día, y la semana siguiente me lo voy a quitar. Se acabó el tabaco", concluía.