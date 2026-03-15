Carlos Otero 15 MAR 2026 - 09:00h.

La pareja ha oficializado su relación en el canal de Mtmad de la mallorquina

Sale a la luz una foto de Claudia Chacón, de 'La isla de las tentaciones 9', antes de sus retoques estéticos: su reacción

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Bombazo en el universo de 'La Isla de las Tentaciones': Claudia Chacón, participante de la última temporada del reality de parejas y concursante oficial de 'Supervivientes 2026', tiene nuevo novio. Bueno, nuevo no del todo, porque llevan ya varios meses juntos, pero su historia acaba de hacerse pública. Él se llama Sergio Martínez y aquí te contamos todo lo que se sabe sobre él.

La que fuera una de las concursantes más queridas de Villa Playa está totalmente enamorada de Sergio, a quien describe como “su versión en chico”. Según han explicado en su canal de MTMAD, se conocieron hace tres años durante una fiesta en Palma de Mallorca. No fue hasta el día siguiente cuando empezaron a seguirse en Instagram, aunque Claudia tardó en prestarle atención. El flechazo se produjo el pasado otoño, justo cuando ella regresó de grabar LIDLT.

Un joven polifacético y con mucha energía

Las redes sociales de Sergio son discretas, pero muestran suficiente información para conocerlo un poco mejor. Por ejemplo, en las publicaciones en las que aparece etiquetado se descubre que trabajó como guarda de seguridad en una conocida tienda de moda gallega en Palma. Él mismo ha contado que en verano trabaja como camarero durante la temporada en Ibiza y que, antes de vivir en Baleares, jugó al baloncesto en un equipo de Albacete.

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El nuevo amor de la ex de Gilbert también es un apasionado del ocio: muchas de sus publicaciones están relacionadas con salidas nocturnas en locales de moda de Palma. Además, es un viajero constante y su cuenta de Instagram muestra escapadas a distintas capitales europeas como Viena, Budapest, Roma o Milán.

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Ligón, con carácter y también muy romántico

En el vídeo de presentación que Claudia ha compartido en MTMAD, la concursante de 'Supervivientes' explica que Sergio es un chico con carácter y bastante ligón: “Los dos hemos tenido nuestras historias y nos lo hemos contado”, afirma la creadora de contenido. Aun así, Sergio también tiene un lado muy romántico, como demuestran las publicaciones cariñosas que han compartido en sus redes sociales.

Además, ha estado junto a ella durante toda la emisión de 'La Isla de las Tentaciones,' ofreciéndole un apoyo total. “Ha estado de manera constante, sin juzgarme, me ha entendido en todo”, asegura Claudia. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ asegura que tiene planes de futuro aunque no está condicionada y desmiente que tengan una relación abierta, aunque se dan mucha libertad.

Amante de la música urbana y preocupado por su look

En cuanto a sus gustos, TikTok revela un patrón muy claro: la música urbana. Sus vídeos están acompañados por temas de hip hop, rap, trap y reguetón, que dominan la banda sonora de su presencia en redes. Las redes sociales del joven también nos chivan que es un joven que presta atención a su presencia física: cambia de peinado con frecuencia y hace unos meses lucía trencitas aunque ahora tiene el pelo mucho mas corto. También vemos que decora su anatomía con algunos tatuajes.