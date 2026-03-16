Helena Arauz desvela si se ha sentido atraída por una mujer

Lidia González 16 MAR 2026 - 17:32h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre su sexualidad y aclara si ha tenido algo con chica

Helena Arauz abre las puertas de su impresionante casa familiar, con patio y sala de cine

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Helena Arauz se ha sincerado por completo sobre su vida amorosa y ha abierto su corazón como nunca para contar todos sus secretos. Después de sincerarse sobre su amistad con sus compañeras de edición, al que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela si se ha sentido atraída por una mujer. La creadora de contenido sabe que esta es una pregunta que suscita mucho interés entre sus seguidores y ha querido resolverla de una vez por todas. ¡No te pierdas todos los detalles, en el capítulo completo, en Mediaset Infintiy!

La influencer ha recordado, especialmente, su época en el instituto, etapa en la que tuvo que hacerse muchas preguntas sobre su sexualidad, algo que no ha dudado en compartir a través de su canal de mtmad. Después de hablar de su situación sentimental tras romper con Gilbert, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ aclara si ha tenido algo con alguna chica.

Helena Arauz recuerda a todas sus parejas

Helena Arauz ha echado la vista atrás no solo para revelar si ha tenido alguna relación con una mujer en el pasado, sino también para recordar a todas sus parejas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ hace un recorrido completo por su pasado amoroso. Además, la creadora de contenido ha reflexionado sobre los errores que ha cometido en sus relaciones y se sincera sobre ello. ¡Dale al play y descúbrelo!