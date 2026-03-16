Celia Molina 16 MAR 2026 - 10:46h.

La actriz, que llevaba once años sin asistir a los Oscar, lució un atrevido vestido de Giorgio Armani Privé con aberturas laterales

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Tras once años de ausencia, Gwyneth Paltrow volvió a la gala de los Oscar para entregar uno de los grandes premios de la noche. La actriz acudió así al Dolby Theatre de Los Ángeles la pasada noche del domingo 15 de marzo, coincidiendo con el estreno de su última película, Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie y protagonizada por Timothée Chalamet, en la que interpreta a una sofisticada estrella del cine retirada.

Como siempre, su look ha sido muy comentado, aunque esta vez no por su característica elegancia - solo hay que recordar el vestido de tafetán rosa de Ralph Lauren con el que recogió el Oscar por 'Shakespeare in Love' - sino por un incidente que tuvo al bajar corriendo una de las escaleras del teatro y que se ha vuelto viral en las redes sociales.

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Para su regreso a la gran fiesta del cine, Paltrow elegió un refinado vestido de Giorgio Armani Privé de color blanco mucho más atrevido de lo que es habitual en ella. La prenda llevaba dos grandes aberturas laterales, entre las que se dejaba ver la impresionante figura de esta actriz de 53 años. Pero, al bajar las escaleras interiores del Dolby con bastante prisa, se recogió el vestido con las manos a la altura de la cadera - para no pisárselo - y muchos usuarios de las redes se han mostrado escandalizados por lo que se pudo ver en ese momento.

"¿Estáis viendo lo que yo veo?"

En sus comentarios, insinuaban que se habían visto los atributos de Gwyneth, algo totalmente inesperado para sus fans: "Los Oscar siempre nos regalan momentos icónicos, pero este no estaba en el guion", "Gwyneth Paltrow está revolucionando internet tras sufrir un vergonzoso percance con su vestuario en los Oscar" o "¿Estáis viendo lo que yo veo?", son algunas de las frases que se han compartido en las redes, si bien, otros muchos usuarios han defendido a la actriz diciendo que no era una imagen "embarazosa" para nada y que la dejasen "disfrutar del evento en paz y felicidad".

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Para despejar las dudas, la prestigiosa revista Vogue ha explicado que el vestido que lució Paltrow en la 98º gala de los Oscar llevaba incorporado "un pantalón de tul en color nude, adornado con delicados detalles de cristal", por lo que el debate que se ha generado en X sobre si se le ha visto o no más de lo debido, quedaría totalmente zanjado. De cualquier forma, la belleza y elegancia de esta estrella del cine es incontestable, pues fue una de las mejor vestidas de la alfombra roja de la gala.

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Su compañero de reparto, Timothée Chalamet, que estaba nominado por su papel protagonista en Marty Supreme, también ha recibido múltiples comentarios en las redes sociales tras perder el Oscar a Mejor Actor frente a Michael B. Jordan. Como es tradición en la ceremonia, las cámaras enfocaron a los nominados en el momento en que se anunció al ganador y fue entonces cuando se produjo la reacción que ha sacudido las redes. Durante un breve instante, Chalamet se quedó paralizado, aunque después se apresuró a sonreír, aplaudir y, finalmente, a levantarse para reconocer el triunfo de su compañero de profesión.