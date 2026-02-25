Lorena Romera 25 FEB 2026 - 11:21h.

Marieta y Suso Álvarez se han consolidado como una de las parejas mediáticas más queridas y seguidas de nuestro panorama televisivo. Desde que confirmaran su noviazgo, en julio de 2024, la pareja no ha dejado de hacer partícipes a sus seguidores de su historia de amor. Ahora, en plenos preparativos para su boda, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha hablado de su futura maternidad y de la angustia que le produce su deseo de ser "madre joven".

La que fuera también concursante de 'Supervivientes' ha compartido unos stories en los que aborda con total sinceridad el tema de la maternidad. Aunque se encuentra en un momento muy dulce con el que colaborador de diversos programas de Telecinco, ya ultimando los preparativos de su boda, la creadora de contenido reconoce que no consigue quitarse de la cabeza la presión por quedarse embarazada pronto y esa idea que siempre ha tenido preconcebida de ser madre joven.

Sin embargo, los tiempos biológicos y personales no siempre coinciden con los deseos de uno. "Por más que lo piense, no va a venir", ha señalado la de Elche, que entiende que un hijo es un cambio radical de vida que llegará cuando el destino y la naturaleza lo decidan y, sobre todo, cuando ella deje de darle vueltas al tema de forma obsesiva. Sin embargo, la propia Marieta ha reconocido que tras estas palabras se esconde un trasfondo de ansiedad que ella misma ha dejado entrever en estos stories.

"Cuando me relaje, vendrá"

"Siempre he querido ser madre joven, pero el otro día hablando con mis amigas dijimos, '¿qué es ser madre joven?'. Yo lo que quiero es que vengan cuando tengan que venir. No me voy a agobiar a buscarlo justo después de la boda porque está en mis planes, etc. Porque yo me emparanoyo y sé que, por más que lo piense, no va a venir. Entonces, en cuanto me relaje, vendrá", señala la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', hablando sobre su futura maternidad con Suso Álvarez.

Además, a Marieta no le gustaría tener uno, sino varios. "Cuando tenga el primero, volved a preguntarme. Pero sí, me gustaría tener varios antes de los 34 o 35 años porque es verdad que físicamente se van notando los años. Esa es mi idea, pero que lo vaya a cumplir o que me vaya a venir así y que todo vaya a ir genial, está por ver", expresa la también concursante de 'Supervivientes', que se ha sincerado sobre este deseo por la maternidad temprana, que la ilusiona y angustia a partes iguales.