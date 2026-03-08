Equipo Outdoor 08 MAR 2026 - 18:00h.

La ganadora de 'GH DÚO' ha compartido en su perfil de Instagram tres peinados para novias que permiten sacar el máximo partido una melena corta

A solo seis meses de subir al altar con Suso Álvarez, Marieta Díaz no ha dudado en compartir todas las novedades de su boda. La ganadora de 'GH DÚO' y que también fuera participante de 'La isla de las tentaciones' está cuidando cada detalle y entretenida con los preparativos: desde la organización del evento hasta su propia preparación física y estética para estar perfecta en su gran día. Ahora, ha sorprendido a sus seguidores con tres peinados de novia para mujeres con pelo corto que la inspiran para hacerse en su gran día. Una publicación que ha encantado a sus seguidores.

En la primera propuesta, Marieta presenta una melena suelta, realzada con una onda muy definida. El detalle clave es la raya lateral marcada, que transforma el look en algo único. Es la opción ideal para las novias que buscan un estilo minimalista, clásico y sin complicaciones.

Para las novias que prefieren jugar con el movimiento de su pelo, la exconcursante de 'Supervivientes' propone un semirrecogido con ondas despeinadas que aportan un volumen extra. Lo diferente en este look está en recoger dos mechones frontales hacia atrás mediante un trenzado o giros cruzados, dejando el resto de la melena con ondas. Es el peinado ideal para quienes buscan algo más desenfadado.

Y con la última opción, la que fuera pareja de Álex Girona demuestra que, aun teniendo melena corta, se puede recurrir al pelo completamente recogido. Se trata de un moño alto desenfadado con un par de mechones frontales ligeramente ondulados. Este look permite resaltar las facciones y lucir al máximo el maquillaje.

"No sé por cuál decantarme", ha escrito la creadora de contenido de estas propuestas con las que Marieta deja claro que tener el pelo corto no es una limitación, sino una oportunidad para innovar, ya sea a través de ondas, recogidos o semirrecogidos.

Marieta trata de inspirar a todas aquellas seguidoras que, como ella, ya han comenzado la cuenta atrás para el día más importante de sus vidas. Y, por supuesto, este vídeo no ha dejado indiferente a sus seguidores. Estos han iniciado una votación a partir de las opciones que la prometida de Suso Álvarez ante la petición que esta les ha hecho de que le ayuden a escoger.