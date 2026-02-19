Logo de telecincotelecinco
Postparto

Sandra Férriz impresiona con su recuperación postparto cinco meses después de dar a luz: “Sin presiones”

Sandra Férriz, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. INSTAGRAM
Sandra Férriz vuelve a mostrarse transparente con sus seguidores y sube a su Instagram un ‘storie’ mostrando su barriga postparto. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ dio a luz a Gia, su segunda hija en común con Darío Selles, hace cinco meses y ha sorprendido con su impresionante recuperación

Ya con su primer hijo Noah la influencer mostró, meses más tarde de su parto, cómo estaba su abdomen y su comunidad alabó mucho la transparencia. Es por ello que, fiel a su sinceridad, lo ha vuelto a hacer con este embarazo. La valenciana sube un video grabándose en el espejo con un bikini puesto, dejando al descubierto la realidad de su cuerpo

El parto de Sandra Férriz Inesperado Temporada 1 Capítulo 86
El parto de Sandra Férriz Inesperado Temporada 1 Capítulo 86

“Postparto, casi 5 meses después. Real, fuerte, mío”, escribe junto al video. En él se ve a una Sandra feliz y muy agusto con su cuerpo, sin ningún tipo de miedo a mostrarse tal y como es. “Sin filtros. Sin presión. Sin comparaciones. Aceptando y agradeciendo”, ha puesto también en el ‘storie’. Siendo su segundo posparto, ya sabía a lo que se enfrentaba y ha querido tomárselo con mucha calma.

La creadora de contenido no se ha obsesionado en ningún momento con volver al peso en el que estaba antes de quedarse embarazada. No se ha privado de nada en cuánto a comida y no se ha machacado en el gimnasio. Simplemente ha respetados los tiempos de su cuerpo y ha hecho lo que le iba pidiendo en cada momento. Lo que la influencer de 27 años ha tenido claro es que seguiría haciendo su vida con normalidad y sin ningún impedimento.

Sandra Férriz muestra su cuerpo 5 meses postparto
Los seguidores de Sandra agradecen enormemente que muestre tanto lo bueno como lo malo de la maternidad. Todos los cuerpos son diferentes y necesitan tiempos distintos para recuperarse. Que una influencer con más de 300.000 seguidores en Instagram enseñe su cuerpo postparto es algo que muchas madres valoran.

