Alexia Rivas desmiente a Makoke tras sus explicaciones sobre su presunta deuda en Hacienda

Alexia Rivas desvela todos los detalles de la supuesta deuda de Makoke con Hacienda

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La colaboradora Alexia Rivas ha respondido públicamente a las explicaciones de Makoke sobre su situación judicial y la polémica relacionada con una presunta deuda con la Agencia Tributaria. Durante el programa de 'El tiempo justo', Alexia aseguró haber hablado con “una persona muy cercana” al entorno de la exmodelo y su exmarido, que actualmente están siendo investigados.

Según explicó la colaboradora, la cuestión no se centra únicamente en si Makoke debe dinero a Hacienda, sino en otro posible delito: “A ella ahora le están acusando de ocultación de bienes”, señaló en el plató.

La versión que aporta Alexia Rivas

Durante su intervención, Alexia Rivas explicó que el origen del problema estaría en la situación judicial del que fue su marido. Según la información que le habrían trasladado, él no podía tener bienes a su nombre debido a una investigación abierta, lo que habría provocado que determinados bienes se registraran a nombre de Makoke: “Lo que me dicen es que Makoke puso todo a su nombre porque su exmarido no podía tener nada a su nombre”, aseguró la colaboradora, apuntando a que esto podría interpretarse como cooperación en la ocultación de patrimonio.

La polémica por la vivienda de Makoke

Otro de los puntos del debate fue la propiedad de una vivienda que figura a nombre de Makoke. Según explicó Alexia Rivas, la exmodelo habría defendido que ella pagaba la casa con su propio dinero, algo que, según las fuentes citadas por la colaboradora, no coincidiría con la documentación.

De acuerdo con esa versión, los pagos del préstamo hipotecario habrían salido de cuentas personales y empresas vinculadas a su exmarido, lo que reforzaría la tesis de la Fiscalía. Precisamente, el Ministerio Fiscal solicita hasta cuatro años de prisión para Makoke como cooperadora necesaria, al considerar que la vivienda se habría puesto a su nombre presuntamente para evitar que Hacienda pudiera embargarla, ya que el empresario arrastraría una deuda cercana al millón de euros.

El caso se encuentra ahora en un momento clave, ya que el juicio está previsto para esta misma semana. En el programa también se comentó que uno de los exmaridos anteriores de Makoke habría mostrado su apoyo a la colaboradora y estaría dispuesto incluso a ayudarla económicamente para hacer frente a posibles pagos derivados del proceso.