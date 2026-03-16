Jessica Bueno se pronuncia ante la reconciliación de su hijo con Isabel Pantoja

Jessica Bueno ante la reconciliación de Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Jessica Bueno, sobre las preguntas que recibe por su físico: "Padezco de diástasis"

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La situación llega después de que el padre del menor, Kiko Rivera, haya retomado el contacto con Isabel Pantoja, lo que habría permitido también un acercamiento con sus nietos. En 'El tiempo justo', Jessica Bueno explicó cómo se enteró de este acercamiento familiar entre la cantante y su propio hijo: “Yo me enteré por mi hijo. Me dijo que habló con su abuela”, aseguró.

Tras la entrevista de Irene Rosales, la modelo ha dejado claro que no ha querido intervenir en la relación entre padre e hijo ni en la reconciliación familiar. Según explicó, prefiere mantenerse al margen y confiar en que todo se gestione pensando en el bienestar de los menores: “Yo solo espero que por el bien de los niños vaya todo bien, que al final la familia es la familia”, afirmó.

Jessica confía en su expareja

La colaboradora también señaló que no ha mantenido ninguna conversación con su expareja sobre este tema ni le ha pedido explicaciones sobre lo ocurrido. En ese sentido, aseguró que no ha querido preguntar directamente a Kiko Rivera por la reconciliación con su madre.

A pesar de la distancia mediática que durante años ha marcado la relación entre Kiko Rivera y Isabel Pantoja, Jessica Bueno cree que el DJ sabrá gestionar la situación como padre. Según explicó, él mismo ha manifestado públicamente en varias ocasiones la importancia que tienen sus hijos para él, por lo que confía en que sabrá manejar cualquier acercamiento familiar de forma adecuada.

Un contacto que llega tras años de distancia

El acercamiento entre los nietos y Isabel Pantoja se habría producido de manera natural durante una conversación telefónica entre madre e hijo, cuando los niños estaban presentes. En ese momento, según se ha comentado, la cantante habría hablado también con ellos. Tras años de distanciamiento familiar, este gesto ha sido interpretado como un primer paso hacia la reconciliación.