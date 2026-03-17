Carlos Otero 17 MAR 2026 - 18:13h.

Tía y sobrina han dejado de seguirse en redes sociales, pero hasta ahora habían sido uña y carne

Gloria Camila reconoce la crisis con Rocío Flores tras bloquearla en redes: "Forma parte de mi intimidad"

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Gloria Camila Ortega y Rocío Flores han dejado de seguirse en redes sociales. La hija y la nieta de Rocío Jurado siempre han mantenido una relación muy estrecha, pero este unfollow ha hecho saltar todas las alarmas. No es la primera vez que la sombra del distanciamiento planea sobre ellas. Repasamos la cronología de su relación a lo largo de estos años.

Años 2000: se crían como hermanas

Aunque son tía y sobrina, Rocío y Gloria Camila prácticamente se criaron como hermanas. La nieta de Rocío Jurado nació tan solo unos meses antes que Gloria Camila. Llegó a España con tres años junto a su hermano, José Fernando, y desde entonces estuvieron unidas.

“Para mí Rocío es como una hermana. Desde pequeñas, siempre juntas. Mi madre nos vestía iguales, a ella de rosa y a mí de azul. Éramos como hermanas. Se quedaba en casa, merendábamos juntas, hacíamos los deberes juntas... Todo juntas”, explicó Gloria Camila en 'Supervivientes'.

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Año 2006: distancia física tras la muerte de Rocío Jurado

El fallecimiento de Rocío Jurado marcó un antes y un después. Una perdió a su madre y la otra a su abuela, pero las circunstancias provocaron una separación física. La madre de Rocío Flores decidió romper lazos con Ortega Cano y con los que habían sido sus hermanos, obligando así a que dos niñas de diez años que habían crecido juntas tomaran caminos distintos. No obstante, aquella distancia solo reforzó el cariño que se tenían.

Año 2014: recuperan el contacto

Cuando Rocío Flores se marchó de la casa de su madre, sintió libertad para retomar su vínculo con Gloria Camila. Empezaron a aparecer juntas en actos familiares y homenajes dedicados a Rocío Jurado. Siempre se mostraban unidas y emocionadas.

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Año 2020: su primera crisis conocida

Tía y sobrina, ambas de fuerte carácter, vivieron una primera crisis seria en 2020. Aunque lo negaron entonces, en su paso por la edición 'All Stars' de 'Supervivientes' Gloria reconoció el distanciamiento: “Estuvimos un tiempo sin saber la una de la otra, hasta que conseguí tener noticias suyas a través de su padre”, contó a sus compañeros.

Año 2021: reconciliación y estabilidad

En 2021 se reconciliaron y celebraron el reencuentro viajando juntas a París. Un viaje que retransmitieron a través de sus redes sociales con stories mientras embarcaban: "ahora sí, bye (adiós) España", escribieron justo antes de despegar. Ya en la capital francesa, no esperaban para visitar e inmortalizarse frente a algunos de los monumentos más emblemáticos e icónicos como son la Torre Eiffel o el Arco del Triunfo. Desde ese momento parecían uña y carne su relación transmitía estabilidad y cariño.

Marzo de 2026: sorprendente distanciamiento

Y así llegamos al presente, donde ambas han protagonizado un gesto significativo: se han dejado de seguir en redes sociales (habría sido Gloria Camila quien habría bloqueado a Rocío Flores). Tras ello, compartieron una frase idéntica que dio todavía más que hablar: “Y por paz mental, uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos, cosas y personas”. Gloria Camila ha asegurado en 'El tiempo justo' que esta coincidencia ha sido “pura casualidad”, aunque su vínculo vuelve a estar en el punto de mira.