La emoción de Marina García tras el fichaje de su hermano por el Sevilla FC

Rocío Molina 17 MAR 2026 - 17:28h.

La influencer y exparticipante de 'LIDLT' ha compartido en redes el gran hito de su hermano pequeño al fichar por el Sevilla FC

El desgarrador mensaje de Marina García sobre su hermano: "Temíamos por su estado"

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Marina García está pletórica y de celebración por una noticia muy importante en su familia. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que tiene puesta ya la cuenta atrás para la Semana Santa, ha querido compartir la alegría que siente por el hito que ha logrado su hermano Álex: este es el nuevo fichaje del Sevilla FC después de muchos años de esfuerzo.

"Hoy es un día muy especial. Ya os podéis imaginar por qué", ha escrito junto a varias fotografía con las que los seguidores de la novia de Jesús Sánchez han visto de qué trataba esta feliz noticia. Con tan solo once años, el pequeño se incorpora a las filas del club de fútbol andaluz y las instantáneas de la firma del contrato y sus primeros momentos pisando el césped del campo forman ya parte de las instantáneas que guardan "en el corazón para los restos".

El haber logrado esta meta y más después de todo lo que pasó y de lo que la exparticipante de 'LIDLT' ha hablado en otras ocasiones es el mayor orgullo para la andaluza y su familia. De ser un niño prematuro que nació a los seis meses pesando 800 gramos y teniendo que pasar dos meses en la incubadora, Álex ahora es una joven promesa del fútbol, su gran pasión.

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Para la influencer y su familia, este fichaje es la recompensa a su constancia, a mucho entrenamiento, exigencia e ilusión. De ahí que hayan vivido este éxito como suyo. "Tus sueños son los míos, gordo. Te quiero", es el mensaje que le ha dedicado y con el que le ha convertido en el protagonista de sus redes.

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En este proceso y para llegar a este dulce punto que ahora todos celebran, cada uno de los miembros de la familia ha aportado su granito de arena para que el triunfo a partir de ahora se vea en el Sevilla F.C. El propio padre de Marina García ha querido en un post recalcar el papel de cada uno en este éxito de su hijo compartido.

"Detrás de Álex, está su mamá qué es la mejor mamá del mundo, su hermana, qué lo ama con locura y es un pilar básico en su crecimiento y su hermano mayor Jesús. Todos ponemos nuestro granito para qué Álex sea un buen niño, repito un muy buen niño...El fútbol después, primero el crecimiento cómo persona", ha escrito José Luis, padre del joven y de la influencer.