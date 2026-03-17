Las palabras de Rappel sobre el hijo adoptivo de Rafaella Carrá

Sale a la luz que Raffaella Carrà tuvo un hijo adoptivo: quién es Gian Luca Pelloni, su "único heredero"

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El vidente Rappel ha arrojado luz sobre la figura del hijo adoptivo de Raffaella Carrà, Gian Luca Pelloni, cuya identidad ha generado un gran interés en los últimos días. Según ha explicado, se trata de una persona clave en la vida de la artista, alguien que durante años fue mucho más que un colaborador cercano.

“Ha sido su mano derecha”, ha destacado el vidente, subrayando la estrecha relación que existía entre ambos. No solo era su representante y persona de confianza, sino también quien mejor conocía los deseos de la artista respecto a su legado.

De hecho, esta condición le permite tomar decisiones legales en defensa de la memoria de Raffaella Carrà. En los últimos meses, el hijo adoptivo ha intentado frenar determinadas iniciativas relacionadas con la figura de la artista, como un musical representado en Madrid que, según explicó, incluía prácticas que habrían incomodado profundamente a la cantante, como permitir al público consumir comida durante la función.

El papel actual de Gian Luca Pelloni

Además, en el entorno de la artista recuerdan que mantiene una buena relación con Sergio Japino, expareja de Carrà, con quien comparte el objetivo de preservar su legado. Ambos han coincidido en distintas ocasiones y mantienen un trato cordial, cada uno desde su papel en la vida de la icónica artista.

Lejos de tratarse de una figura desconocida, el hijo adoptivo fue durante décadas una pieza fundamental en la vida de Raffaella Carrà. Ahora, tal y como apuntan sus allegados, es también el principal responsable de proteger y gestionar su legado artístico para las futuras generaciones.