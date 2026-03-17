Yola Berrocal defiende la participación de Álex Ghita

Álex Ghita toma una decisión definitiva sobre su continuidad tras activar el protocolo de abandono

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No han pasado ni 24 horas desde el salto de Álex Ghita del helicóptero cuando ya se convierte en el mayor “ladrón de comida” de la historia de 'Supervivientes'. En menos de una semana, Álex pasa de ser uno de los concursantes más prometedores a uno de los más criticados en la playa, y parece que de lo único que se arrepiente es de haber puesto un pie en los Cayos Cochinos.

Marta López señala directamente a Yola Berrocal, su representante, como responsable de la actitud de Álex durante el concurso. Sin embargo, tanto Yola como su representado achacan su comportamiento al hambre.

Yola Berrocal acude al plató de 'El tiempo justo' para defender el concurso de Álex: "Ha cometido un error, quién no ha caído en la tentación, pero él ha pedido perdón, le han castigado. Es una pena porque para mí es un concursante buenísimo. Yo he estado en el plató de 'Supervivientes' y he oído a la gente que cada vez que sale Álex reírse".

Además, aprovecha para desmentir a los colaboradores que especulan con que ella haya guiado su estrategia: "Todos los colaboradores que han dicho que me he inventado un guion y que Álex ha ido con una estrategia es mentira. Estáis mintiendo, dejad de mentir al público, porque el público se merece la verdad".

Yola Berrocal: "Álex tiene una personalidad explosiva"

Ante estas palabras, Leticia Requejo interviene: "Nuestro compañero Iván García dijo aquí que Álex está mal asesorado y tu forma de defender tu vínculo con Álex es decir que Iván no le conoce. Iván empezó a entrenar con él hace siete años, ha estado en los cumpleaños de su hija, por lo que le conoce mucho más que tú".

Yola desmiente esta información: "Iván es amigo de su exnovia", y vuelve a poner en valor el concurso de su representado: "Álex tiene una personalidad explosiva, que es muy buena para los realities, pero ha tenido una equivocación".