Alejandra Rubio, sobre las declaraciones de Jeimy Báez acerca de Carlo Costanzia: “A mí no me la ha liado en ningún momento”
Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, reacciona al testimonio de Laura Matamoros: "Reconozco a ese Carlo"
Jeimy Báez acudió a 'El tiempo justo' para contar que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad seis meses después del nacimiento de su bebé. Además, se pronunció sobre Carlo Costanzia y el enfrentamiento que este mantenía con sus primos Diego y Laura Matamoros.
Jeimy explicó que reconocía el comportamiento de Carlo que describía Laura: “Yo sí. La última vez que vi a Carlo, me estaba gritando cosas desde la calle al balcón de mi casa. Yo lo reconozco”.
Alejandra Rubio: "Pocas personas conocen a Carlo como le conozco yo"
Alejandra Rubio ha reaccionado a las declaraciones de Jeimy: “Nunca he comentado nada de esta chica y hoy no va a ser el día. No me pertenece hablar de personas de las que no tengo conocimiento ni con las que he compartido nada, no forma parte de mi vida. Nunca voy a competir con una mujer”. Aun así, quiso aclarar: “A mí, Carlo no me la ha liado en ningún momento”.
Alejandra sí quiso hablar de Carlo Costanzia, a quien defendió abiertamente: “Pocas personas conocen a Carlo como le conozco yo. Yo estoy muy contenta con mi relación. Es el padre de mi hijo, he formado una familia preciosa, tengo una relación fantástica, con sus cosas, como todas las relaciones, porque no somos extraterrestres”.