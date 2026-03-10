Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, reacciona al testimonio de Laura Matamoros: "Reconozco a ese Carlo"

Ana Carrillo 10 MAR 2026 - 19:03h.

La exconcursante de 'GH DÚO' se ha pronunciado sobre el conflicto entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros

Jeimy Báez desvela que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad: "En seis meses ha visto siete veces al niño"

Jeimy Báez ha acudido a 'El tiempo justo' para contar que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad seis meses después del nacimiento de su bebé y, además, se ha pronunciado sobre el conflicto que mantiene su otro exnovio mediático, Carlo Costanzia, con sus primos Diego y Laura Matamoros.

La exconcursante de 'GH DÚO' ha recordado que fue ella la que decidió echar a Carlo de su casa y que, por eso, el hijo de Mar Flores le tuvo que pedir a Laura Matamoros que le prestase su dirección para darla a la policía y que estuviera allí su domicilio, ya que tenía que seguir llevando una pulsera telemática.

La razón por la que optó por pedirle al ahora novio de Alejandra Rubio que se marchase del domicilio que compartían es que pilló unos mensajes de él pidiendo "chicas de todas partes" para hacer una fiesta en esa casa.

Una vez aclarado esto, Leticia Requejo le ha preguntado si reconoce al Carlo que describe Laura Matamoros en su testimonio. "Yo sí, os lo he contado que la última vez que vi a Carlo me estaba gritando cosas de la calle al balcón de mi casa, yo lo reconozco", ha comentado Jeimy Báez