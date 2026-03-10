Logo de telecincotelecinco
Logo de El tiempo justoEl tiempo justo
Conflictos familiares

Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, reacciona al testimonio de Laura Matamoros: "Reconozco a ese Carlo"

Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia, reacciona al testimonio de Laura Matamoros
Antonio Rossi preguntándole a Jeimy Báez en 'El tiempo justo'. Telecinco
Compartir

Jeimy Báez ha acudido a 'El tiempo justo' para contar que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad seis meses después del nacimiento de su bebé y, además, se ha pronunciado sobre el conflicto que mantiene su otro exnovio mediático, Carlo Costanzia, con sus primos Diego y Laura Matamoros.

Jeimy Báez revela que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad y que conoce al bebé
Jeimy Báez revela que Yulen Pereira le ha pedido una prueba de paternidad: "En seis meses ha visto siete veces al niño"
PUEDE INTERESARTE

La exconcursante de 'GH DÚO' ha recordado que fue ella la que decidió echar a Carlo de su casa y que, por eso, el hijo de Mar Flores le tuvo que pedir a Laura Matamoros que le prestase su dirección para darla a la policía y que estuviera allí su domicilio, ya que tenía que seguir llevando una pulsera telemática.

Carlo Costanzia cuenta su versión sobre su tensa discusión con Laura Matamoros y niega haberla amenazado: "Ha exagerado para comercializar con esto"
Carlo Costanzia cuenta su versión sobre su tensa discusión con Laura Matamoros y niega haberla amenazado: "Ha exagerado para comercializar con esto"
PUEDE INTERESARTE

La razón por la que optó por pedirle al ahora novio de Alejandra Rubio que se marchase del domicilio que compartían es que pilló unos mensajes de él pidiendo "chicas de todas partes" para hacer una fiesta en esa casa.

Una vez aclarado esto, Leticia Requejo le ha preguntado si reconoce al Carlo que describe Laura Matamoros en su testimonio. "Yo sí, os lo he contado que la última vez que vi a Carlo me estaba gritando cosas de la calle al balcón de mi casa, yo lo reconozco", ha comentado Jeimy Báez

Temas