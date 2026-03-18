La íntima amiga de la socialité habla sobre su desencuentro con su sobrina en 'El tiempo justo': sus palabras

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Desde que se supo que Gloria Camila y Rocío Flores se habían dejado de seguir en redes sociales, todos los ojos se han centrado en las informaciones que apuntan personas del entorno de ambas socialités. Amor Romeira, íntima amiga de la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano, se ha pronunciado sobre lo que vivió en el 30 cumpleaños de Gloria Camila.

Este evento está en el centro de todo después de que Jorge Borrajo, director de la revista 'Semana', compartiese que había invitados que notaron ya distanciamiento entre una y otra antes de conocerse que habrían tenido un grave desencuentro.

Amor Romeira habla sobre el conflicto entre tía y sobrina

"Dicen que en su cumpleaños la notateis distante", le preguntamos desde 'El tiempo justo'. Amor Romeira desmiente completamente tales rumores de esa frialdad en el evento. "Yo no, no sé un cumple normal, son tía y sobrina no sé", aclara por conversación telefónica la íntima de Gloria Camila.

Además, Amor Romeira comparte su incredulidad con lo sucedido entre ambas. "Me estás dejando en shock, dudo mucho que sea así. Me estoy quedando muerta", dice totalmente alucinada como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Romeira desea que, en caso de que de verdad exista el conflicto familiar, lo terminen arreglando. "Espero que lo solucionen porque las dos se quieren mucho. Son uña y carne, son familia, hermanas, sobrina", asegura al programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.