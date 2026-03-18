Joaquín Prat, tajante sobre el enfrentamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores: "O eres torpe, o querías que hablásemos de esto”
Joaquín Prat critica la decisión de Gloria Camila de bloquear a su sobrina en redes
Exclusiva | Leticia Requejo desvela qué hombre está detrás del conflicto de Gloria Camila y Rocío Flores y cómo fue su bronca: "Se dijeron..."
Gloria Camila y Rocío Flores han dejado de seguirse mutuamente en redes sociales, un gesto que ha desatado las especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambas. Las sospechas crecieron después de que las dos publicaran mensajes muy similares en sus perfiles, en los que hablaban de alejarse por “paz mental”: “Uno va desapareciendo lentamente de sitios, compromisos, cosas y personas”, compartían.
Ayer en 'El tiempo justo', la hija de José Ortega Cano evitó entrar en detalles sobre la situación: "Es un tema del que no voy a hablar. Forma parte de mi intimidad, de mi vida privada con Rocío”, dejando claro que no tiene intención de alimentar la polémica.
Joaquín Prat: “Bloquear a un familiar directo me parece una enorme torpeza”
Joaquín Prat pone en valor el bloqueo en redes sociales de Gloria Camila a Rocío: “Pienso en los 20 tontos que bloqueo cada día, pero claro, no estoy hablando de mi sobrina o de mi tía. Bloquear a un familiar directo, que es parte de tu vida y con el que tienes una relación tan estrecha, a mí me parece una enorme torpeza”.
Joaquín Prat, de manera contundente, se dirige a Gloria: “O eres torpe porque te has calentado o porque querías que estuviésemos hablando de esto, porque no hay otra. Luego no te sorprendas si te sentamos aquí y te preguntamos”.
Leticia Requejo ha desvelado el motivo del enfrentamiento entre tía y sobrina: "A Rocío Flores ha habido muchas cosas de Gloria respecto a Manuel Cortés que no le han gustado y se lo ha hecho saber a Gloria, le ha dado indicaciones de comportamientos que tendría que haber evitado, de reacciones que Gloria tenía que haber tenido con Manuel y esto se lo ha repetido en numerosas ocasiones Rocío a Gloria porque Rocío adora a Manuel Cortés"