Rocío Molina 18 MAR 2026 - 11:18h.

La influencer ha acompañado a Mario Casas el estreno de 'Zeta' y ha hablado de su relación y vínculo con la familia del actor

Melyssa Pinto comparte la primera foto junto a Sheila, hermana de Mario Casas: el plan del que han disfrutado juntas

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El estreno de 'Zeta', la nueva película que protagoniza Mario Casas, ha sido el perfecto escenario para que Melyssa Pinto muestra su apoyo incondicional al actor y se sincere sobre sus sentimientos. Para sorpresa de todos, la exconcursante de 'Supervivientes' sí que ha estado presente en preestreno en los Cines de Callao (Madrid) acompañando a su chico, aunque ha evitado el posado en pareja de la alfombra roja. Sin embargo, su presencia no ha pasado nada desapercibida ni las palabras en las que ha declarado abiertamente estar enamorada e integrada en la familia del intérprete.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' no ha dudado en confesar a los periodistas que estaba "nerviosa" por ser este un día muy importante para Mario Casas y sentirse foco de todas las miradas. Y, aunque ambos desde el comienzo han mantenido mucha discreción y evitado el posar juntos, resulta ya evidente que están muy felices y que ya no pueden esconder sus sentimientos.

La joven de 34 años ha tratado de mantenerse en un segundo plano, pero cuando le han preguntado por Mario Casas no ha escatimado en elogios para el actor y su trabajo. "Hay que darle valor a todo lo que hace. Es un gran profesional", ha explicado justificando que lo verdaderamente importante es el trabajo del actor y no su presencia en este preestreno, pese al gran revuelo que ha generado. "Estoy aquí que es lo importante y estar enamorados no significa tener que mostrarlo", ha dicho queriendo quitar importancia a que no ha habido posado juntos y a todo lo demás.

Sin embargo, Melyssa Pinto sí que ha dado unas declaraciones reveladoras de cómo se siente junto al actor ganador de un Goya y también ha hablado de la familia de este. "Me siento muy bien la verdad. Estoy muy contenta y rodeada de buenas personas, con un corazón muy bonito", ha incidido la exconcursante de 'Supervivientes' que ha posado ya junto a Sheila Casas, hermana del intérprete en otra ocasión.

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Esa sintonía familiar de la que habla la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' es la mejor muestra de que la relación entre ambos está avanzando a pasos agigantados, aunque la ex de Tom Brusse ha preferido esquivar las preguntas en relación a su futuro. Melyssa ha insistido en la profesional de Mario Casas y en destacar que es un "orgullo" poder ver su trabajo y evolución, dejando claro que 'Zeta' es una película de su género favorito y con más motivo está emocionada en este preestreno.