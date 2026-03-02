Lorena Romera 02 MAR 2026 - 12:06h.

La influencer ha publicado en Instagram una preciosa foto de Mario Casas durante la celebración de los Premios Goya

Melyssa Pinto y Mario Casas posan juntos durante su escapada a Canarias: "Me tiene enamorada"

Melyssa Pinto ha compartido la foto más especial de Mario Casas en los Premios Goya. La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', y concursante de 'Supervivientes', ha utilizado su perfil de Instagram para presumir de su pareja, que estaba nominado a Mejor Actor Protagonista por su interpretación en Muy Lejos. Un storie que ha servido para ver cómo es la relación de la influencer con su suegra, que también aparece en la imagen que ha compartido.

El premio se lo llevaba José Ramón Soroiz por su papel en Maspalomas, pero para Mario Casas fue igualmente una noche mágica. La disfrutaba de mano de su madre, Heidi Sierra, que no perdía la sonrisa al poder vivir con su hijo la entrega de premios más importantes del cine español.

"No podíais estar más resplandecientes", les dice Sheila Casas en la publicación que ha compartido el actor a través de sus redes sociales. Una galería de fotos en las que comparte varios momentos donde podemos ver a madre e hijo muy cómplices entre bambalinas, antes de pisar la alfombra roja. "Dios mío, qué mamá tan preciosa. Os amo", escribe Oscar Casas, el hermano pequeño del protagonista de La Cena, cinta que se alzó con dos Premios Goya.

Y Melyssa Pinto, que siempre se ha mostrado muy cauta en lo que a su relación con Mario Casas se refiere, no ha podido evitar sumarse a estos piropos y compartir a través de sus stories la foto más especial de su chico, acompañado de su madre. Un gesto que también deja entrever la buena relación de la catalana con su suegra.

La relación de Melyssa Pinto con su suegra

"La pareja más bonita de los Goya", escribe la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', presumiendo de su familia política. Durante la red carpet, fueron varias las ocasiones en las que preguntaron a Mario Casas sobre su relación con Melyssa Pinto. "Queremos verte hincando rodilla", le dijeron los reporteros. Y él, entre risas, no pudo evitar comentar que se estaba "poniendo nervioso y colorado".

Cuando le preguntan que si le dedicaría el premio a su chica, él comentó que, "por supuesto, a todos los suyos", sin entrar en detalles. Pero, como comentan los seguidores de la pareja, la sonrisa del actor dice, en este caso, mucho más que cualquier palabra.