Lorena Romera 19 MAR 2026 - 10:54h.

La finalista de 'GH DÚO' ha explicado que tuvieron que limarle el hueso y que ahora tiene una "sensibilidad rara"

Anita Williams acude al médico para con miedo ante una posible infección de su dedo

Compartir







Anita Williams se ha quitado la venda por primera vez delante de una cámara para enseñar cómo tiene el dedo tras la lesión que se hizo en 'GH DÚO'. Con la filosofía que la caracteriza, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha contado todos los detalles de este accidente: desde cómo fue la operación, pasando por la recuperación y el dolor que pasó, hasta las secuelas que le han quedado. La que fuera pareja de Montoya lo ha relatado todo con una sonrisa, explicando que, aunque todavía tiene que acostumbrarse a ver su falange así, se refugia en la "gente valiente que vive situaciones peores que ella".

"Me ingresaron y me operaron al día siguiente. La operación fue genial", ha comenzado explicando la que fuera también concursante de 'Supervivientes', que ha contado que le "limaron el hueso" para que pudieran "coser una parte con la otra". Pero, pese a la lesión, la madre de Thiago nunca pensó en renunciar al concurso. "Volví a la casa porque es una experiencia y porque abandonar no está en mis planes. Me daba igual volver con un trozo de dedo menos. Lo importante siempre es la actitud. No pasa nada, chicos", ha señalado la catalana, de 28 años.

Aunque sintió "dolor", en ese momento Anita Williams no dejaba de pensar en ganar la prueba. "Soy competitiva al máximo, lo único que pensaba era en ganar. En ese momento no pensaba que era tan grave... Luego ya se me cambió la cara", reconoce. En cuanto a las secuelas que le pueden quedar tras esta lesión, la finalista de 'GH DÚO' habla de una "sensibilidad rara", además del dolor. "Es como cuando te da calambre", expresa. "Nunca más voy a tener uña, pero no pasa nada", ha comentado también entre risas.

PUEDE INTERESARTE Manuel González explica el motivo por el que se ha dejado de seguir en redes con Anita Williams

Además, la que se diera a conocer en 'La isla de las tentaciones' junto a Montoya reconoce que ahora está mucho más positiva que al principio, ya que la primera vez que se vio el dedo pensó que "no podía ser real". "Era como triangular. Luego ya me pusieron puntos de aproximación y como para modelarlo y tal, y ahora ya lo tengo un poco raro, pero está ahí", subraya, haciendo especial hincapié en que ha "recuperado el movimiento", aunque todavía tiene que hacer rehabilitación.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Anita Williams agradece los cuidados de 'GH DÚO'

"Lo que me hace estar tranquila y ser fuerte es pensar en esas personas a las que les falta una pierna, o dos, que no tienen extremidades. Obviamente es mi dedo y mi imagen, pero me calma pensar en esa gente valiente con problemas más graves", reconoce Anita Williams, que ha agradecido los cuidados que recibió estando en 'GH DÚO'.

"Venía una vez a la semana la doctora y me lo curaba. En la casa no me podía quitar la venda. El doctor me dijo que se me podía infectar con cualquier cosa. Luego cuando me quitaron los puntos, a las dos o tres semanas de la operación, me dijeron que me tenía que poner betadine para que se secara y que se hiciera costra", cuenta en este vídeo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un reel en el que, como guinda final, se quita la venda y enseña por primera vez su dedo. "Os voy a enseñar mi dedito de edición limitada. Todavía no está curado del todo, pero, por favor, parad de tomarme por mentirosa porque no miento", le ha pedido Anita Williams a sus seguidores, que han estado dudando de la veracidad de esta lesión.