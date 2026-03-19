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Leticia Requejo explicó en ‘El tiempo justo’ el motivo del distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores. Según su versión, la hija de Ortega Cano estaría molesta con su sobrina por haber defendido a Manuel Cortés en el triángulo amoroso que Gloria habría mantenido con él y su actual pareja, Álvaro García.

Tanto Gloria Camila como Manuel Cortés han respondido a estas declaraciones. La hermana de José Fernando niega rotundamente esta versión: "Ya lo que me faltaba, eso es lo que pasa cuando se habla desde la ignorancia". Por su parte, Manuel asegura desconocer el distanciamiento entre tía y sobrina.

Leticia Requejo: "Yo me dedico a hacer mi trabajo"

Desde el plató de 'El tiempo justo', Leticia Requejo responde a las palabras de Gloria: "Si me hubiese llamado ignorante mi actitud hubiera sido otra, pero la verdad tengo que decir que yo tengo muchos defectos, como todos los que estamos aquí, pero creo que nunca hablo desde la ignorancia. Al final también yo me dedico a hacer mi trabajo. Esto hubiese sido tan fácil: si no es Manuel el motivo de la discusión entre ellas, hubiese sido facilísimo que Gloria, el día que estaba en su programa, hubiese dicho el motivo de la pelea".

Además, la colaboradora aclara el papel de Manuel en este conflicto: "Manuel en esta trifulca entre tía y sobrina no tiene nada que ver, es el elemento que separa y marca las diferencias entre Rocío y Gloria sin él saberlo".

El programa ha podido hablar con el novio de Rocío Flores sobre este distanciamiento. Manuel Bedmar ha reconocido que sí que es consciente del distanciamiento entre tía y sobrina, aunque que no ha prestado atención a los detalles del mismo ni ha escuchado los posibles motivos