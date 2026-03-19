Rocío Molina 19 MAR 2026 - 10:03h.

La presentadora ha presumido de una compra que ha hecho para su casa y de la que disfruta haciendo un auténtico ritual

Nagore Robles hace un reflexión tras años en terapia: “No hubiera sobrevivido a mis rupturas sentimentales”

Compartir







Nagore Robles ha enseñado la última adquisición y gran inversión que ha comprado y con la que ha dejado a sus seguidores sin palabras. La presentadora y exconcursante de 'Gran Hermano' está cumpliendo un sueño con la casa que había proyectado durante mucho tiempo y en la que está trabajando en cada detalle y haciendo todo a medida. Y eso incluye un capricho que es todo un lujo y que ha mostrado a través de su perfil oficial de Instagram: una impresionante pantalla de cine en el techo.

Esta innovadora tecnología ha convertido su salón en una auténtica sala de cine en donde la de Basauri, de 42 años, tiene momentos de absoluta desconexión y en donde hace un ritual que también ha mostrado a sus seguidores. En las imágenes que Nagore Robles ha compartido se puede ver cómo este proyector se ha convertido en la joya de la corona y el techo de su casa en la mejor pantalla para disfrutar de cualquier película o serie.

Tratando de dotar a su vivienda de modernidad, estilo y de dar importancia tanto al exterior como al interior del hogar, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha admitido que ella disfruta pasando mucho tiempo en su casa y no está reparando en gastos, si se trata de mimarse y de darse lo mejor. Y esta, es sin duda, unas de las mejores incorporaciones que ha hecho a su salón. Este 'cine en el techo' crea una experiencia inmersiva y para disfrutarla plenamente la acompaña de otros clásicos asociados a la comodidad.

Desde el pijama de rayas que ha triunfado en el vídeo, las palomitas y la skincare para disfrutar de este momento único con el máximo confort. La presentadora también ha mostrado cómo prepara las luces y el ambiente si está dispuesta para poner su particular cine en marcha. Con tonos cálidos, comienza montando la mejor atmósfera para terminar apagando todo y tumbada desde el sofá mirar la proyección en el techo.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin conocer el modelo exacto que ha escogido, se puede ver que ha proyectores portátiles en el mercado con similares características al que ha mostrado Nagore Robles y que por cerca de 450 euros permiten llevar desde desde casa una experiencia plena de vivir el cine. La exconcursante de 'GH' ha presumido de esta adquisición y de la inspiración que ha dejado para crear un espacio de lo más exclusivo en sus hogares.