Cristina Porta responde a los que dicen que está "demasiado delgada"

Rocío Molina 20 MAR 2026 - 08:03h.

La periodista y exconcursante de 'Secret Story' reacciona a los comentarios sobre su cambio físico

Montoya habla, en exclusiva, de Cristina Porta y aclara en qué punto está su relación

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Cristina Porta se ha visto de nuevo en el centro de la diana, pero ahora por un asunto que no tienen nada que ver con su relación con Montoya. La presentadora y periodista ha sido cuestionada y criticada a raíz de las últimas fotografías que ha compartido. En ellas se le ha dicho abiertamente que está "demasiado delgada" y algunos se han preocupado por este cambio físico. Un asunto del que la propia exconcursante de 'GH DÚO' ha terminado respondiendo.

La influencer que está triunfando en Miami y que su participación en diferentes formatos le ha hecho ser uno de los rostros más conocidos de Telemundo, ha presumido del último modelo que ha lucido con varias fotos en las que deja claro que sus entrenamientos y su cuidado físico está teniendo resultado. Cristina Porta ha mostrado en repetidas ocasiones que tiene buenos hábitos y que el ejercicio para ella es importante y eso se traduce en cómo se encuentra y en los abdominales que han impresionado a los usuarios.

"Si puedo conmigo, puedo con todo", es la frase con la que Cristina Porta ha dado por título a este álbum en el que sale con un modelo fucsia que deja al descubierto su vientre plano. La realidad es que la exconcursante de 'Secret Story' con esta afirmación ya ha dejado claro que se encuentra en un buen momento a nivel profesional y personal como para que le importen los comentarios de los demás. Y, aunque casi todos han alabado lo preciosa que está, sí que algunos usuarios de Internet han apuntado a que está "demasiado delgada".

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"Da cosa cómo se marcan los huesos", "estabas más guapa con unos kilos de más", "muy delgada estás, Cristina" y "cada día más artificial", son algunos de los comentarios sobre su físico con los que se ha encontrado la influencer de 35 años. Ella, fiel a su naturalidad, ha respondido sin darle demasiada importancia y dejando claro cómo ella se ve. "8382927 mensajes diciéndome que estoy demasiado delgada y yo me veo bien fuertota", ha escrito luciendo un atuendo fit en el ascensor de su casa.

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Haciendo caso omiso a los que juzgan su físico y dicen que está "demasiado delgada", la periodista ha dejado claro que no le afectan y que está encantada de que el cambio se esté notando y agradece el sinfín de piropos que se ha llevado en las últimas fotos. "Hermosa", "preciosa", "increíble", "eres el cuerpo", son algunos de los muchos ejemplos que se ha llevado al ver lo mucho que se está cuidando.