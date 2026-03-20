Alejandra Rubio se enfrenta críticas por su primera novela y promete un anuncio sorpresa en 'De Viernes'

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A pocos días del lanzamiento de su primer libro, 'Si decido arriesgarme', Alejandra Rubio ya se enfrenta a numerosas críticas sobre su capacidad como escritora. La colaboradora de 'Vamos a ver' reconoce que esperaba esta reacción, pero quiere dejar claro que ella ha escrito su libro.

Terelu Campos aclara en 'Vamos a ver' los rumores sobre el Premio Planeta para su hija Alejandra Rubio

En medio de esta expectación y ante diversos comentario, Terelu Campos ha llamado en directo a Kike Calleja desmentir rumores sobre el supuesto plan que tendría para que su hija ganara el Premio Planeta. Según ha contado el colaborador de 'Vamos a ver', Terelu subrayó que jamás movería hilos con esa intención: "Cómo voy a hacer eso si no lo hice para ganarlo yo", le ha dicho.

Además, Calleja ha explicado que, lejos de cualquier intriga, el objetivo de Terelu Campos siempre ha sido que su hija Alejandra se sienta cómoda en su trabajo y pueda desarrollarse profesionalmente, incluso en un entorno que le ofrezca nuevas oportunidades sin presiones externas. La escritora ha tomado decisiones conscientes, como rechazar ofertas de otras cadenas para permanecer en el proyecto donde se siente más cómoda

Esta noche, Alejandra Rubio será entrevistada en 'De Viernes', donde hará un anuncio que promete sorpresa y un auténtico "bombazo".