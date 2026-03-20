Natalia Sette 20 MAR 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' anuncian que se convertirán en padres y sus seguidores alucinan por el poco tiempo que llevan juntos

Kevin, tras ser el expulsado por las chicas

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Los seguidores de ‘La isla de las tentaciones’, programa que deja siempre a todos los espectadores con el corazón en la mano, se han quedado increíblemente sorprendidos al enterarse de un bombazo. Una pareja que se conoció gracias a su participación en el programa están esperando su primer hijo.

La noticia ha llegado de una manera completamente inesperada, con un post de Instagram con un mensaje claro: “Vamos a ser papás”. Los protagonistas son Estefanía Loxan y Kevin Rivero, una murciana y un canario que comenzaron su historia de amor gracias al programa de las tentaciones.

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Estefania participó en la última edición del programa y aunque conectó muy bien con todos los novios protagonistas, no logró conquistar el corazón de ninguno. Lo mismo pasó con Kevin, que participó en la edición anterior del reality y tampoco logró que ninguna novia cayera en la tentación con él. No obstante, la vida les tenía una sorpresa guardada.

“Mucha gente me pregunta si me arrepentía de ir a ‘LIDLT’ para no hacer “nada”. Ya estando allí, sabía que tenía que estar allí por algo. Creo muchísimo en el “todo pasa por algo”. Tenía que pasar todo eso para llegar hasta ti”, ponía ella en el post donde ambos anunciaban que estaban juntos.

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Desde entonces, no se han separado y ahora esperan a su primer bebé. “Esta etapa ha llegado, así, de repente, sin esperarla, pero a veces la vida te sorprende con cosas bonitas”, han escrito junto a un tierno video donde enseñan una ecografía. Al parecer no estaban buscando ser papás pero han aceptado el reto muy felices.

“Cuando el amor es real no se fuerza nada, todo sale fluido, y así ha sido desde que nos conocimos, y el universo nos ha regalado lo más bonito de esta vida, que es crear un cachito nuestro”, han puesto en el ‘post’. Los seguidores del programa, además de quedarse en shock, han inundado la publicación de felicitaciones.

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No obstante, hay muchos otros usuarios que se han sorprendido para mal con la noticia. Muchos no entienden por qué han tomado la decisión de ser padres llevando muy poco tiempo juntos. “No llevan ni dos meses juntos…”, les comentó una usuario en el post del anuncio. Ahora, ellos han respondido a todas las dudas sobre su relación y sobre el embarazo.

“Estoy de 14 semanas que son 3 meses y medio”, ha comenzado diciendo Estefanía. La influencer está,por tanto, en el segundo trimestre del embarazo. Y a la gran pregunta de cuánto tiempo llevan juntos, ambos han respondido sin rodeos y muy sinceros. “Llevamos 5 meses en total pero la intensidad es lo que vale. No nos hemos separado”, han confesado.

Aunque ambos son conscientes de que la noticia les vino muy pronto, no dudaron en seguir adelante con el embarazo, pues los dos querían ser papás. De hecho, la extentadora asegura que le hubiera gustado ser madre joven pero que al final llegó con 29 años. “El yogurín soy yo que tengo 25”, termina diciendo Kevin.

La pareja de enamorados no pueden estar más ilusionados con la nueva etapa que van a vivir. Aunque lleven 5 meses, su relación es fuerte y está muy consolidada. En los últimos días han ido subiendo contenido de maternidad: ecografías, comprar el carrito para el bebé, e incluso una felicitación por el día del padre.