Estas son todas las solteras de 'La isla de las tentaciones 9'
'La isla de las tentaciones 9' está a punto de comenzar y, después de que más de 2.000 parejas se hayan presentado al casting para poner como nunca a prueba su relación, ya conocemos a las solteras que se lo pondrán muy pero que muy difícil en la villa a los chicos. En Mediaset Infinity hemos podido saber todos acerca de ellas. ¡No te pierdas la presentación de las solteras que pondrán rumbo a República Dominicana y revolucionarán por completo el paraíso!

Alba: "Los tíos son como un baile: cuando termina uno, empieza el otro"

Alba tiene 20 años, es profesora de baile y viene de Málaga. Es muy intensa, "a niveles estratosféticos", y muy enamoradiza. Tiene una cosa clara por encima de todas: quiere casarse y tener hijos. Y es que cree en el amor en todas sus vertientes. Le gustan los chicos bajitos, que midan como máximo 1.75 metros. Se considera un poco creída: "Los tíos para mí son como clinex, de usar y tirar, uno, luego otro...".

Cristina: "Pícara, jugona, provocadora y canaria, ¿sigo?"

Cristina tiene 23 años, es auxiliar de enfermería y viene de Las Palmas de Gran Canaria. Es muy alocada e impulsiva, llevando a cabo todo lo que piensa "sin mirar las consecuencias". Tiene un lado poligonero que hace que si "la buscan, la encuentren". Quiere a alguien fiel y que le respete. Tiene muy claro que va a arrebatar -"por no decir todas"- la mayoría de relaciones que entren.

Estefanía: "Voy a hacer volar tanto a tu novio que no te va a recordar"

Estefanía tiene 28 años, es azafata de vuelo y viene de Cartagena de Murcia, aunque vive en Madrid. Esta soltera se considera una persona muy intensa, extrovertida y muy graciosa. En el amor, confiesa en su vídeo presentación, busca a un chico cariñoso, atento y fiel, algo que espera encontrar en algún chico que acuda con pareja a la villa. Es celosa y no esconde que lo vaya a ser en su aventura en República Dominicana. Es Miss Murcia y ahora quiere conseguir en 'La isla de las tentaciones' la banda de "Miss soltera".

Mara: "Esta carita de gata salvaje busca gato indomable"

Mara tiene 21 años, esta opositando para policía y viene de Alicante. Se define como una persona muy sincera y con cero filtros, estando "como una auténtica cabre". Es muy intensa y no tiene pelos en la lengua, con una personalidad "explosiva". En su vídeo presentación, desvela que le gustan los chicos sinceros y, a poder ser, que se cuiden. Acude a 'La isla de las tentaciones' con un objetivo: disfrutar como nadie.

Noelia: "Soy un verdadero terremoto"

Noelia tiene 26 años, se dedica al sector comercial y viene de Ronda (Málaga). Esta soltera malagueña señala que es "transparente" y muy "chillona": "Suelto fuego por la boca". Lleva ya cuatro años soltera y tiene un carácter, asegura, difícil de llevar. "He estado con muchos chicos, lo que pasa que hay algunos que no se saben. Uno de ellos es muy amigo mío y tiene novia...", subraya la joven de 26 años, tras lo que concluye en su vídeo presentación que se va a llevar a alguien seguro de su experiencia en República Dominicana.

Olatz: "Soy Culatz, la tentación vasca más peligrosa"

Olatz tiene 27 años, es nutricionista y viene de San Sebastián (País Vasco). En su vídeo presentación asegura que es todo lo contrario "al mito de la chica vasca". Se define como alguien súper abierta y muy transparente. Además, confiesa que mucha gente le dice que se parece a Penélope Cruz o Demin Moore. "Todo el mundo me dice que estoy más buena que los pintxos de Donosti", apunta la soltera.

Soraya: "Diez segundos con tu novio y me sobran ocho"

Soraya tiene 22 años, es administrativa y viene de Madrid. Esta soltera es una chica "explosiva" y le encanta pasárselo bien, algo que es todo lo contrario a lo que la gente se piensa de primeras. En su presentación nos deja una asombrosa confesión: "He tenido un lío con una persona que tenía pareja durante casi cuatro años. Se casó con la chica, la escribí y me dijo: 'Si quieres lo compartimos'. Y dije, venga, lo vamos a compartir".

Vita: "Soy puro fuego y vengo a derretirte la isla entera"

Vita tiene 23 años, estudia Administración y Finanzas y viene de Girona, aunque nació en Etiopía. Según cuenta, es muy fiestera y le encanta pasárselo bien. Hay algo que le define y mucho mucho: es muy versátil y se adapta a cualquier situación. Es fan de ella misma: "No es que me quiera, es que me amo".

