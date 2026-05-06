Fue el pasado 2 de mayo, coincidiendo con el 19 cumpleaños de su hijo mayor, cuando dijo 'adiós' al piso conyugal y se instaló en el domicilio de su hermana pequeña

Paz Vega, muy triste, rompe su silencio tras su separación de Orson Salazar: "Es un momento muy difícil, lo estamos pasando regular"

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La vida de Paz Vega ha dejado de ser la que era en cuestión de semanas. Lo que durante más de dos décadas fue uno de los matrimonios más estables y discretos del panorama artístico español ha terminado de forma inesperada. Su separación de Orson Salazar no solo supone el fin de una relación sentimental de 25 años, sino también el inicio de una nueva vida en la que la actriz ha tenido que reconstruirse no solo en lo sentimental, también en su día a día.

En medio de este proceso, la actriz ha tomado una decisión: abandonar su residencia habitual, ubicada en el madrileño barrio de Justicia, y trasladarse temporalmente a casa de su hermana, Sara Vega, que reside en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital.

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Tal y como ha informado este miércoles, 6 de mayo, 'Diez Minutos', la también modelo ha buscado refugio en su familia más cercana mientras atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida.

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Fue el pasado 2 de mayo, coincidiendo con el 19 cumpleaños de su hijo mayor, cuando dijo 'adiós' al piso conyugal y se instaló en el domicilio de Sara, quien la ayudó a trasladar sus pertenencias y las de su hijo. Cabe recordar que la actriz tiene tres hijos, Orson, de 19 años; Ava, de 16; y Lenon, de 15.

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Según ha trascendido, su hermana, junto a sus vástagos, se han convertido en sus principales apoyos, ayudándola a recomponer su rutina tras la separación y el revés económico que enfrenta. De acuerdo a la mencionada revista, tanto el piso que posee Paz Vega como el dúplex que tiene en Sevilla, ambos únicamente de la sevillana, estarían embargados por motivos de varias reclamaciones por impagos de IRPF.

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La ruptura de Paz Vega y Orson Salazar

La inesperada noticia de su ruptura saltó el pasado 18 de abril. Días después, ante los rumores, fue la propia Vega quien confirmó su separación. "Es un momento muy difícil, lo estamos pasando un poquito regular y yo lo que agradezco es que nos estáis respetando", reconocía a Europa Press.

"No voy a decir nada, de verdad, muchísimas gracias. Es que el día que tenga que decir algo lo diré, si lo tengo que decir algún día y si no, pues nada. Os pido que me dejéis tranquilita estos días que tengo que hacer cosas, recados y eso, el sentirme yo. Yo no estoy acostrumbrada a esto", añadía.

Y después se sinceró con la revista '¡Hola!', a través de su nueva oficina de representación, Meraki Agents: "Nos aseguran que en su ánimo está poner todo el esfuerzo para que este proceso se haga de la mejor manera posible por el bien de sus tres hijos, dos de ellos aún menores".

Por el momento, ninguno de los dos ha hablado sobre los motivos de la separación. "Fuentes cercanas nos apuntan a un desgaste en la relación debido a cuestiones relacionadas con la gestión económica, que habrían terminado por fracturar la confianza ciega que Paz Vega siempre había depositado en su marido", afirmaba la cabecera rosa.