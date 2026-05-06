La mujer asesinada en la localidad tinerfeña de Santa Úrsula no estaba en VioGén y llevaba dos semanas separada del presunto agresor

Una mujer, asesinada en Santa Úrsula, Tenerife, en un posible caso de violencia machista: la madre de la víctima, ingresada tras ser agredida por el detenido

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Santa ÚrsulaLa mujer que ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Santa Úrsula (Tenerife) tenía 57 años, no estaba en el sistema de protección Viogen y llevaba solo dos semanas separada del presunto autor, que está detenido.

La madre de la víctima también se encuentra hospitalizada y deberá ser intervenida quirúrgicamente, según han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de Santa Úrsula.

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"No hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", condena el alcalde de la localidad

En declaraciones a los periodistas, el alcalde de Santa Úrsula, Juan Manuel Acosta, ha relatado que los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, en la calle Lomo Hilo, sobre las tres y media de la mañana. En este lugar, el agresor acuchilló a la mujer asesinada, a la par que hirió a la madre de la víctima.

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"Y no hizo lo mismo con el hermano porque no le dio tiempo", ha detallado Acosta, que ha apuntado que pasó poco tiempo entre el suceso y la detención de la expareja, pues los vecinos pudieron alertar a las autoridades por los "gritos enormes" que se produjeron durante los hechos.

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Luto oficial tras el asesinato en la localidad tinerfeña

El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha señalado que han sido activados los protocolos correspondientes de atención y acompañamiento y ha pedido "el máximo respeto hacia la víctima, sus familiares y personas cercanas, evitando la difusión de rumores, imágenes o informaciones que puedan aumentar el dolor de quienes atraviesan esta tragedia".

Como muestra de duelo, rechazo y solidaridad, el Ayuntamiento ha suspendido todos los actos oficiales hoy y mañana, ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de mañana frente al consistorio y ha decretado luto oficial para dicho día.

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Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Tenerife, que elevaría a 18 las asesinadas este año

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de un presunto crimen machista en Tenerife, que, de confirmarse, elevaría a 18 las asesinadas este año por violencia de género y a 1.359 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje en la red social X. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del segundo caso de violencia machista en Canarias este año, donde también ha tenido lugar en 2026 uno de violencia vicaria.

El 016, teléfono de ayuda a las víctimas de violencia de género

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la policía con geolocalización.